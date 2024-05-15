Впервые за 10 лет жестокая игра на выживание The Long Dark позволит вам избежать перманентной смерти

Спустя десять лет после того, как ее альфа-версия впервые появилась в 2014 году, игра на выживание от первого лица The Long Dark все еще получает новый контент. Пятая и последняя часть DLC «Сказки с Дальней Территории» выйдет в следующем месяце и принесет с собой несколько довольно интересных новых элементов, большинство из которых усложнят задачу, но один из них даст вам второй шанс выжить.

Первой и самой необычной для The Long Dark является новая система «Cheat Death», которая впервые за 10-летнюю историю игры позволит игрокам избежать перманентной смерти при игре в режиме выживания. Обычно смерть в режиме выживания означает, что ваш файл сохранения безжалостно удаляется, и вам придется начинать все сначала (если только вы не сделали его резервную копию). Благодаря новой дополнительной системе вам будет предоставлен выбор: принять смерть или продолжить игру, хотя обман смерти сделает игру «все более сложной для вас», говорит разработчик Хинтерланд. Вы можете обмануть смерть четыре раза, но «ваша последняя жизнь будет очень трудной».

Обман смерти потребует «серии компромиссов, потому что, хотя вы и можете обмануть смерть, вы не можете обмануть смерть бесплатно». Формулировка звучит немного расплывчато, и, к сожалению, нет никаких дополнительных объяснений того, как это будет работать, но это звучит более интересно, чем просто нажать «продолжить» и продолжать, как будто ничего не произошло.

«Это первое изменение в нашей системе постоянной смерти, которое мы когда-либо вносили в игру», — говорит Хинтерланд, — «и мы надеемся, что оно привнесет новое измерение в игровой процесс для тех из наших игроков, которые просто не готовы потерять своих любимых выживших или тех, кто просто хочет чего-то свежего. Нам бы хотелось, чтобы игроки прониклись духом этого и попробовали, вместо того, чтобы создавать резервные копии своих сохранений и продолжать без последствий».

DLC также будет включать в себя более хардкорный режим выживания под названием «Misery Mode», который добавит в ваш опыт выживания шесть новых недугов. Подробности этих недугов не разглашаются, но в игре уже есть масса травм, таких как обморожения, ожоги, сломанные ребра, рваные раны и кровопотеря, вывихи лодыжек и запястий, а также отравление, дизентерия, кишечные паразиты, и даже цинга.

Говоря о смерти, в The Long Dark также появится интересный новый «альфа-хищник»: пума, и он представит новый тип опасности для игроков.

«Пумы очень территориальны и заинтересуются вами, когда вы начнете проводить много времени в одном регионе», — говорит разработчик. «Если слишком долго торчать в одном регионе, они этим регионом заинтересуются и займут его. Тогда вы начнёте посягать на их территорию, а это очень опасно!»

Вы сможете уловить признаки того, что пума находится в вашем регионе, еще до того, как вы с ней столкнетесь, но никаких предупреждений перед тем, как она нападет и, несомненно, разорвет вас на куски. Чтобы избежать этого, вы можете на некоторое время покинуть территорию обитания пумы, и со временем она потеряет интерес.

В настоящее время Хинтерланд планирует выпустить пятую часть «Сказок с Дальней Территории» во второй половине июня, хотя это зависит от тестирования и прохождения сертификации на консолях. Полный дневник разработчиков можно прочитать в Steam.