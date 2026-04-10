Атмосферное приключение по постапокалиптическому миру Long Gone выйдет в 2027 году

Студия Hillfort Games объявила, что Long Gone выйдет в 2027 году на ПК через Steam. Вместе с анонсом разработчики представили новый трейлер, в котором показали элементы платформера и особенности геймплея.

Главной особенностью игры станет окружение — именно оно рассказывает историю исчезнувшего мира. Игрокам предстоит исследовать заброшенный постапокалиптический район, изучать предметы и по крупицам восстанавливать судьбы людей, которые когда-то здесь жили. Сотни интерактивных объектов можно осматривать, комбинировать и использовать, превращая каждую находку в часть большого повествования.

Геймплей сочетает 2.5D-платформинг на улицах и исследование полностью трёхмерных помещений. При этом в игре нет классических сражений — даже зомби выступают в роли своеобразных головоломок, требующих внимательности и смекалки.

Long Gone делает ставку на атмосферу, необычный визуальный стиль с лоу-поли пиксельной графикой и вдумчивое исследование, предлагая игрокам неспешное, но насыщенное приключение с элементами юмора и загадки.