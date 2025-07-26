Пиво, гном и немного магии: в Steam вышла демоверсия симулятора таверны Long Live My Lady!

Любите уютные пиксельные игры с необычным сеттингом? Тогда обратите внимание на Long Live My Lady!, демоверсия которой теперь доступна в Steam. Это симулятор таверны, где игроку предстоит взять на себя заботу о спящей принцессе и восстановить её некогда славное заведение — единственную таверну в Подземелье.

Вы играете за одинокого гнома, бывшего слугу своей госпожи. Пока она находится в магическом сне, именно вам предстоит наладить хозяйство, привлечь клиентов и вернуть таверне прежнюю славу. Вас ждёт фермерство, рыбалка, приготовление еды, варка пива и даже… обман посетителей: например, можно подсыпать в пиво снотворное, чтобы потом незаметно обчистить карманы особенно богато выглядящего гостя.

В демо доступны:

3 уровня развития таверны

2 сюжетных квеста

6 типов производства еды

8 видов блюд, включая 4 с особыми эффектами

Кроме того, вы сможете обустраивать таверну, создавая мебель и элементы декора. Интерьер влияет на настроение клиентов — чем уютнее, тем щедрее отзывы и чаевые.