Таверна в Подземелье оживает: в Steam стартовал плейтест уютной Long Live My Lady Tavern Simulator

Поклонникам уютных пиксельных игр с необычным сеттингом стоит обратить внимание на Long Live My Lady! — симулятор таверны, действие которого разворачивается в Подземелье. В Steam уже открыта запись на плейтест крупного обновления, заметно расширяющего возможности проекта.

Игроку отводится роль одинокого гнома, бывшего слуги принцессы, погружённой в магический сон. Пока госпожа спит, герою предстоит восстановить единственную таверну в Подземелье: заняться фермерством и рыбалкой, готовить блюда, варить пиво и привлекать посетителей. При желании можно действовать не совсем честно — например, подсыпать гостю снотворное и облегчить его кошелёк.

Обновление добавляет систему сохранений, расширение таверны и кухни, механику комфорта и репутации, влияющую на поток клиентов. Появились новые NPC, квесты, рецепты и растения, календарь с событиями и почтовый ящик для писем. Введены премии и штрафы за отзывы, прокачка характеристик через подношения и переработанная локация пещер. Разработчики также устранили множество ошибок и учли пожелания игроков.