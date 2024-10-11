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Longdue Project TBA
Адвенчура, Ролевая, Инди
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Бывшие разработчики Disco Elysium работают над духовным наследником ролевой игры

butcher69
Новости

Студия Longdue, созданная бывшими разработчиками Disco Elysium и её несостоявшегося сиквела, а также ветеранами индустрии из Bungie, Rockstar Games, Brave at Night и других, официально объявила о своём открытии. Новая команда получила начальное финансирование для разработки амбициозной «психогеографической ролевой игры с глубоким повествованием», которая продолжит традиции Disco Elysium.

Директор студии Грант Робертс заявил: «Мы вдохновляемся классическими ролевыми играми, такими как Ultima, Wizardry, Fallout, Planescape, а также всеми любимой Disco Elysium. Наша цель — создать новую психологическую RPG, где взаимодействие внутреннего мира и внешней среды станет ключевым элементом. Мы собираем команду мирового уровня для игры мирового класса, и не можем дождаться, когда покажем её вам».

Представитель инвестора Риаз Мула добавил: «Мы рады поддержать эту творческую команду и её инновационный подход к повествовательным играм. Новый проект Longdue обещает расширить возможности ролевых игр и их технологий, привнеся свежий взгляд в индустрию».

Первая игра Longdue будет посвящена тонкому взаимодействию между сознанием и подсознанием, внешним и внутренним миром. Игроки будут исследовать мир, где психика персонажа и окружающая среда взаимосвязаны, а выборы формируют как окружающий ландшафт, так и самих персонажей.

Игра представит новаторскую механику «психогеографической RPG», где каждое решение влияет на мир и его обитателей. Границы между разумом и окружающей средой будут стираться и трансформироваться с каждым выбором игрока, предлагая уникальный и динамичный нарратив.

Longdue ставит перед собой цель стать ведущим разработчиком RPG, делая акцент на эмоциональном и интеллектуальном взаимодействии с игроками. Студия хочет зарекомендовать себя как разработчик, создающий глубокие и целостные повествовательные игры, занимая важное место в жанре ролевых игр.

33
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну, удачи им. Интересно будет поглядеть.

11
AllConforD

"Директор студии Грант Робертс заявил: «Мы вдохновляемся классическими ролевыми играми, такими как Ultima, Wizardry, Fallout, Planescape, а также всеми любимой Disco Elysium. Наша цель — создать новую психологическую RPG, где взаимодействие внутреннего мира и внешней среды станет ключевым элементом."

Какие названия из списка вдохновения: Ultima, Wizardry, Fallout, Planescape прям аж взгрустнулось по-доброму. Удачи им в их свершениях, надеюсь у них получится действительно умная, достойная, красивая и интересная игра.

2
Темный-Властелин

студия вроде новая была, а уже успели появится ветераны, которые делают наследника прошлой студии

0
Rаyden

Назовите мне хоть одну более-менее успешную, известную игру от любых "бывших разработчиков".

Спойлер

Вот игра от "бывшего" разработчика той самой легендарной Ультимы. Эту игру именно с таким пафосом и представляли. Кто-нибудь о ней слышал? Пробовал играть? Спойлер: игра лютый скам.

0
Kind_Stone

Которые "бывшие разработчики"? Ни Курвица, ни Ростова там в списке нет. Нет отцов, которые написали Диско Элизиум и сделали его таким какой он есть. Только кучка каких-то ноунеймов. Опять начался синдром "бывших разработчиков близзард", когда берут всяких бывших уборщиков и объявляют себя дохрена специалистами.

0
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// Азамат Шехов

-1