Бывшие разработчики Disco Elysium работают над духовным наследником ролевой игры

Студия Longdue, созданная бывшими разработчиками Disco Elysium и её несостоявшегося сиквела, а также ветеранами индустрии из Bungie, Rockstar Games, Brave at Night и других, официально объявила о своём открытии. Новая команда получила начальное финансирование для разработки амбициозной «психогеографической ролевой игры с глубоким повествованием», которая продолжит традиции Disco Elysium.

Директор студии Грант Робертс заявил: «Мы вдохновляемся классическими ролевыми играми, такими как Ultima, Wizardry, Fallout, Planescape, а также всеми любимой Disco Elysium. Наша цель — создать новую психологическую RPG, где взаимодействие внутреннего мира и внешней среды станет ключевым элементом. Мы собираем команду мирового уровня для игры мирового класса, и не можем дождаться, когда покажем её вам».

Представитель инвестора Риаз Мула добавил: «Мы рады поддержать эту творческую команду и её инновационный подход к повествовательным играм. Новый проект Longdue обещает расширить возможности ролевых игр и их технологий, привнеся свежий взгляд в индустрию».

Первая игра Longdue будет посвящена тонкому взаимодействию между сознанием и подсознанием, внешним и внутренним миром. Игроки будут исследовать мир, где психика персонажа и окружающая среда взаимосвязаны, а выборы формируют как окружающий ландшафт, так и самих персонажей.

Игра представит новаторскую механику «психогеографической RPG», где каждое решение влияет на мир и его обитателей. Границы между разумом и окружающей средой будут стираться и трансформироваться с каждым выбором игрока, предлагая уникальный и динамичный нарратив.

Longdue ставит перед собой цель стать ведущим разработчиком RPG, делая акцент на эмоциональном и интеллектуальном взаимодействии с игроками. Студия хочет зарекомендовать себя как разработчик, создающий глубокие и целостные повествовательные игры, занимая важное место в жанре ролевых игр.