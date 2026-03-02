Наследник Вуконга и Sekiro: представлена новая эпичная экшен-RPG Longevity: Yin and Yang

Китайская игровая индустрия продолжает массированное наступление на рынок ААА-проектов, раз за разом доказывая, что ее амбиции выходят далеко за пределы уже перенасыщенных мобильных гач. Феноменальный успех Black Myth: Wukong запустил цепную реакцию, породив волну масштабных одиночных экшенов, использующих формулу хита от Game Science. И, похоже, студия 11 Games готовит проект, способный побороться за звание новой масштабной RPG.

Разработчики представили подробности и первый взгляд на геймплей своей грядущей экшен-RPG Longevity: Yin and Yang разрабатываемой на движке Unreal Engine 5. Игра перенесет пользователей в эпоху династии Мин и смешает реальную историю с глубоким фольклором. Протагонистом выступит секретный агент элитной императорской гвардии Цзиньивэй. По заданию императора Цзяцзина, одержимого поиском вечной жизни, герой отправляется на смертельно опасную миссию. В процессе ему предстоит сражаться не только с японскими пиратами, но и со сверхъестественными существами, охраняющими секрет бессмертия.

Инсайдеры и профильные журналисты уже сравнивают игру с эталонами жанра, отмечая, что Longevity делает ставку не на механику "соулслайков", а скорее на ураганную кинематографичность в стиле God of War и динамику уклонений из Sekiro: Shadows Die Twice.

В игре упор сделан на механику «Инь и Ян». Идеальные уклонения от атак противника накапливают энергию, которую можно разрядить в разрушительные комбинации. В Longevity: Yin and Yang будет классическая глава-ориентированная структура. Обещанная продолжительность сюжетной кампании, разбавленной головоломками и исследованием мира, составит внушительные 40–50 часов.

Как сообщается, Команда 11 Games провела серьезные археологические исследования, чтобы детально воссоздать в игре атмосферу реальных храмов, пустынь и легенд, таких как «Лоуланьская красавица».

На данный момент выход Longevity: Yin and Yang официально подтвержден только для ПК, однако инсайдеры и эксперты сходятся во мнении, что игра со 100-процентной вероятностью появится и на актуальных консолях (PS5, Xbox Series). Дата релиза пока держится в секрете.