Абсурд стал лучше: крупный патч 2.3 для Look Outside кардинально меняет баланс и добавляет странностей

Необычный проект Look Outside получил масштабное обновление 2.3, в котором разработчики учли множество отзывов игроков и серьёзно переработали ключевые механики. Патч не только исправляет баги, но и заметно меняет баланс, добавляя игре ещё больше фирменного абсурда.

Среди нововведений — дополнительные реплики Сибил на различные события, а также новые особые атаки для ряда видов оружия. Изменения затронули и систему прогрессии: бонус за одиночное прохождение теперь работает как множитель очков, но отключается при получении любого компаньона. Одновременно выросли требования для получения высоких рейтингов завершения.

Разработчики переработали боссов и мини-боссов — теперь они корректно учитываются в статистике, а их характеристики, включая здоровье, были пересмотрены, особенно в режиме Cursed Mode. Там же изменилось поведение некоторых персонажей и устранены эксплойты, включая возможность стрелять без боеприпасов.

Отдельное внимание уделено логике игры: исправлены ошибки с сопротивлениями монстров, переработано влияние гигиены на скрытность, а также устранены странности вроде поломки оружия «в воздух» или дублирования объектов. Вдобавок убраны неиспользуемые типы боеприпасов и скорректированы отдельные механики боя.

Обновление уже доступно и делает и без того странную игру ещё более непредсказуемой — отличный повод вернуться и проверить, что изменилось.