Devolver Digital представила Look Outside - хоррор-рпг с пиксельной графикой для PC

Издательство Devolver Digital и разработчик Фрэнсис Куломб представили Look Outside, новую пиксель-арт ролевую игру в жанре survival horror, доступную для PC (Steam). Игра уже доступна за 385 рублей.
Look Outside рассказывает историю, разворачивающуюся в одном многоквартирном доме, охваченном хаосом. Загадочное событие превращает тех, кто смотрит в окно, в монстров. Игрокам предстоит исследовать здание, собирать припасы и сражаться с гротескными существами, встречая странных персонажей.
Основные особенности:
- Хоррор на выживание: планируйте экспедиции за пределы своей квартиры, сражаясь с монстрами и собирая ресурсы.
- Пошаговый бой: более 150 уникальных существ, сражения с которых требуют стратегического подхода.
- Мрачная эстетика боди-хоррора: встретитесь с жуткими персонажами, которых можно завербовать для защиты.
- Разнообразие концовок: от 3 до 6 часов игры с множеством выборов и боссов.