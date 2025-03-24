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об игре
Look Outside 21.03.2025
Ролевая, Выживание, Ужасы, Инди
7 1 оценка

Devolver Digital представила Look Outside - хоррор-рпг с пиксельной графикой для PC

butcher69 butcher69

Издательство Devolver Digital и разработчик Фрэнсис Куломб представили Look Outside, новую пиксель-арт ролевую игру в жанре survival horror, доступную для PC (Steam). Игра уже доступна за 385 рублей.

Look Outside рассказывает историю, разворачивающуюся в одном многоквартирном доме, охваченном хаосом. Загадочное событие превращает тех, кто смотрит в окно, в монстров. Игрокам предстоит исследовать здание, собирать припасы и сражаться с гротескными существами, встречая странных персонажей.

Основные особенности:

  • Хоррор на выживание: планируйте экспедиции за пределы своей квартиры, сражаясь с монстрами и собирая ресурсы.
  • Пошаговый бой: более 150 уникальных существ, сражения с которых требуют стратегического подхода.
  • Мрачная эстетика боди-хоррора: встретитесь с жуткими персонажами, которых можно завербовать для защиты.
  • Разнообразие концовок: от 3 до 6 часов игры с множеством выборов и боссов.
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