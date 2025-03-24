Devolver Digital представила Look Outside - хоррор-рпг с пиксельной графикой для PC

Издательство Devolver Digital и разработчик Фрэнсис Куломб представили Look Outside, новую пиксель-арт ролевую игру в жанре survival horror, доступную для PC (Steam). Игра уже доступна за 385 рублей.

Look Outside рассказывает историю, разворачивающуюся в одном многоквартирном доме, охваченном хаосом. Загадочное событие превращает тех, кто смотрит в окно, в монстров. Игрокам предстоит исследовать здание, собирать припасы и сражаться с гротескными существами, встречая странных персонажей.

Основные особенности: