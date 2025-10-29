Хоррор-RPG Look Outside преодолела рубеж продаж в 200 000 копий и получила масштабное обновление

Хоррор-RPG Look Outside от разработчика Фрэнсиса Куломба и издателя Devolver Digital продолжает впечатлять фанатов жанра. Игра, вышедшая в начале 2024 года, уже продалась тиражом более 200 000 копий и получила крупное обновление «Final Vision», добавляющее массу нового контента для поклонников мрачной и атмосферной вселенной.

Обновление «Final Vision» привносит несколько новых концовок, насыщенный сюрпризами режим испытания «Проклятый», новые взаимодействия, локации и задания. Игроков также ждут десятки новых монстров, ужасающие битвы с боссами и скрытые секреты, способные заставить по-настоящему содрогнуться. Новые элементы расширяют оригинальный опыт игры и позволяют глубже погрузиться в историю одного многоквартирного дома, где каждая квартира хранит свои загадки и угрозы.

В Look Outside игрокам предстоит исследовать искажённые интерьеры, искать еду, оружие и ресурсы, сталкиваться с монстрами, которые когда-то были соседями, а также взаимодействовать с немногими выжившими союзниками. Возвращаясь в свою квартиру, вы восстанавливаете силы, готовите еду, создаёте инструменты и собираете частичные ответы на загадки мрачного дома. Атмосфера игры сочетает японские RPG и классические хорроры, создавая уникальное ощущение тревоги и постоянной опасности.

Look Outside получила рейтинг «Чрезвычайно положительные» в Steam, а обновление «Final Vision» стало крупнейшим с момента релиза, реализуя пожелания сообщества о расширении контента. Игроки на PC уже могут опробовать нововведения, включая новые задания, противников и секретные локации, которые делают игровой опыт ещё более напряжённым и захватывающим.

Новый трейлер демонстрирует ключевые моменты обновления, включая новые битвы, монстров и мрачные интерьеры, приглашая всех смельчаков снова вернуться в мир, где каждый шаг может стать последним. Look Outside продолжает устанавливать стандарты хоррор-RPG, объединяя атмосферу страха, исследование и сложные выживаческие механики в одном уникальном проекте.