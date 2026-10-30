Look Outside выходит консолях и превращает жильцов дома в монстров

Devolver Digital выпустила Look Outside на консолях PlayStation. Релизный трейлер демонстрирует необычный survival horror RPG, в котором обычный многоквартирный дом становится последним убежищем после загадочной катастрофы. Любой, кто посмотрит в окно, превращается в гротескное чудовище, а привычный мир погружается в хаос.

Игрокам предстоит исследовать этажи здания, обыскивать квартиры и коридоры в поисках еды, оружия и полезных ресурсов. По пути можно встретить странных жильцов, некоторые из которых способны стать союзниками. Найденные припасы помогут пережить вылазки, создавать инструменты и готовиться к новым столкновениям с монстрами.

В игре представлено более 150 созданных вручную существ, а сражения проходят в пошаговом режиме с учётом расстояния до противников. Разработчики также подготовили несколько вариантов концовки, поэтому решения и действия игрока влияют на дальнейшее развитие событий.

Look Outside уже доступна на PS5, PS4, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Изначально игра вышла на PC в марте 2025 года и продаётся в Steam.