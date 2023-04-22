Новые подробности и геймплей японской ролевой игры Loop8: Summer of Gods ©

Японская ролевая игра Loop8: Summer of Gods получила новое видео с геймплейным прохождением. В ролике издатель Xseed подробно рассказывает о некоторых механиках и системах, которые вы можете ожидать найти в игре, а также о персонажах, которых вы встретите, и о многом другом.

Новый трейлер озвучен координатором по маркетингу Xseed Филипом Ропером и демонстрирует около 7 минут геймплея игры Loop8, которая выйдет на Западе в июне. Действие ролика происходит через несколько дней после начала основной сюжетной линии игры и начинается с того, что игрок готовится сразиться с первым главным боссом, Кукуноичи. Вы можете посмотреть трейлер прямо здесь.

Как говорит Ропер в геймплейном прохождении, персонажи в Loop8: Summer of Gods не повышают уровень в традиционном смысле. Скорее, их сила определяется вашими отношениями с ними. В Loop8 есть три основных рейтинга отношений: дружба, привязанность и ненависть. Персонажи будут иметь статистику по каждому из этих рейтингов не только с главной героиней Нини, но и друг с другом, и рейтинги будут напрямую влиять на боевую силу персонажей.

По словам разработчиков, в Loop8: Summer of Gods будет использоваться система ИИ, управляемая эмоциями, которая, в свою очередь, будет диктовать действия и настроение персонажей. Вам придется познакомиться с ИИ и персонажами игры, если вы хотите добиться максимального эффекта от своих взаимоотношений. Демоническое зрение Нини позволит вам лучше понять, что в данный момент делает и думает ИИ, так что вы не останетесь в одиночестве.

Действие Loop8 происходит в подземном мире, где вам предстоит пройти испытания и пройти путь к боссу. Испытания могут иметь различные последствия: например, вы можете столкнуться с боевым сценарием или лишиться энергии. Испытания дают магатаму, которую вы сможете использовать для сражений с боссами.

На боссов действует та же эмоциональная система, что и на персонажей: например, если взять в бой персонажа, которого босс ненавидит, то он получит более мощные атаки по площади поражения, а если взять персонажей с положительными отношениями, то босс ослабнет. Вы также можете зарядить свои атаки одним из трех эмоциональных рейтингов, что придаст каждой атаке уникальный и неповторимый эффект.

Если вы что-то из этого испортите, не волнуйтесь. Механика "петли" Loop8: Summer of Gods позволит вам вернуться в начало августа, где вы сможете сделать все заново, в стиле Majora's Mask. Вы можете использовать эту систему, чтобы попытаться построить отношения так, как вам хочется.

Loop8: Summer of Gods выйдет 6 июня для PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше об этой интригующей JRPG.