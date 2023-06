Японская ролевая игра Loop8: Summer of Gods стала доступна на консолях и ПК ©

Добро пожаловать в Ашихару, где август повторяется вечно...

XSEED Games и независимый издательский бренд Marvelous USA, Inc. объявили, что игра Loop8: Summer of Gods уже доступна для систем Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и Windows PC через Steam.

Повествовательная японская ролевая игра, посвященная наступлению совершеннолетия, доступна в стандартном физическом и цифровом издании, а также в ограниченном физическом Celestial Edition на консолях, а также в стандартном и делюксовом цифровых изданиях на ПК.