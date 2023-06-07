Loop8: Summer of Gods 06.06.2023
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Японская ролевая игра Loop8: Summer of Gods стала доступна на консолях и ПК

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butcher69
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XSEED Games и независимый издательский бренд Marvelous USA, Inc. объявили, что игра Loop8: Summer of Gods уже доступна для систем Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и Windows PC через Steam.

Повествовательная японская ролевая игра, посвященная наступлению совершеннолетия, доступна в стандартном физическом и цифровом издании, а также в ограниченном физическом Celestial Edition на консолях, а также в стандартном и делюксовом цифровых изданиях на ПК.

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