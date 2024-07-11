Отечественный рогалик Loop Hero пользуется успехом на мобильных устройствах

Французское издательство Playdigious сообщило, что мобильные версии Loop Hero были загружены в общей сложности более миллиона раз. Речь идет о сумме загрузок на системах iOS и Android. Согласно официальному пресс-релизу, первоначальные ожидания были значительно превзойдены.

Loop Hero потребовалось около двух месяцев, чтобы добиться такого результата. Таким образом, данные, судя по всему, обновлены в конце июня, учитывая, что запуск состоялся 30 апреля 2024 года. Также выяснилось, что «значительное количество» пользователей приобрело полную версию, но в данном случае точных данных предоставлено не было.

Это второй раз, когда мы предлагаем бесплатную ограниченную пробную версию игры, и в данном случае это оказалась хорошая стратегия, дающая нам полную уверенность в том, что мы сможем реализовать ее в других играх в будущем.

Согласно данным, собранным AppMagic, Loop Hero была загружена в общей сложности 1,2 миллиона раз, при этом на США приходится 22% от общего числа загрузок, за ними следуют Бразилия (11%) и Япония (5%). Загрузка дает доступ к первой главе совершенно бесплатно. Заплатив 6,99 евро, вы можете разблокировать полную версию. Доход Loop Hero от каждого приложения на мобильных устройствах на данный момент составил около 390 000 долларов США, при этом на США приходится 30% от общей суммы, за ними следуют Япония (7%) и Германия (6,8%).

Loop Hero была первоначально выпущена на ПК в марте 2021 года, разработана инди-студией Four Quarters и опубликована Devolver Digital. На момент запуска игра достигла пика в более чем 51 000 одновременных игроков в Steam и в настоящее время имеет рейтинг на платформе 93% на основе более чем 30 000 отзывов пользователей. За неделю было продано 500 000 копий, а в декабре 2021 года была преодолена отметка в миллион.