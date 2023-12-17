Экшен-рогалик Loot River с перемещением по островам выйдет на PlayStation 19 декабря

Издатель инди-игр SUPERHOT PRESENTS и разработчик straka.studio сообщили, что их захватывающий экшен-рогалик Loot River выходит на PS5 и PS4 19 декабря 2023 года

С дебютом игры на PlayStation Loot River также получит множество обновлений для PlayStation, Xbox и ПК, включая совершенно новый редактор уровней, который позволит игрокам создавать, играть и делиться собственными уровнями с кроссплатформенной поддержкой.

Наряду с новым редактором уровней игроки также могут рассчитывать на сокращение времени загрузки более чем на 50%, повышение частоты кадров и другие общие улучшения. Версия игры для PlayStation также будет иметь поддержку тактильной вибрации и возможность перейти к ежедневному забегу прямо из пользовательского интерфейса системы PlayStation через систему действий PlayStation. Эти обновления дополняют улучшения, внесенные с момента запуска игры на Xbox и ПК, включая добавление таблиц лидеров, ежедневных забегов, новых врагов и предметов, а также простой режим с отменой анимации.

В Loot River игроки могут использовать силу Реликвии, чтобы смещать землю под собой, скользя по плавающим кускам разрушенных ландшафтов. Эти блоки, похожие на тетрис, можно соединять вместе для решения головоломок по исследованию пространства и творчески использовать в качестве инструмента в бою, чтобы манипулировать врагами и контролировать пространство, на котором происходят ваши сражения. Путешествуя по этим бесконечным катакомбам, игроки встретят ужасающих зверей, заблудших путешественников и эпических боссов.

Исследуя разрушенные водные пути, игроки могут обнаружить множество нового оружия, снаряжения, заклинаний и нечестивых знаний: мечи, которые толкают вас вперед к врагам; топоры, стреляющие снарядами; стихийные чары; заклинания; доспехи и амулеты, которые наделяют вас уникальными способностями. Их объединение для создания мощной и удивительной синергии имеет решающее значение для того, чтобы помочь вам продвигаться дальше с каждым забегом.