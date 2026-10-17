Новый геймплейный трейлер LOP: Whitefall показывает физические разрушения в ледяных руинах

Разработчики представили геймплейный трейлер LOP: Whitefall — двухмерного экшена, в котором особое внимание уделено физике разрушений. Вместо привычного уменьшения полоски здоровья противников игрокам предстоит буквально уничтожать врагов, постепенно лишая их возможности сражаться.

Главной особенностью LOP: Whitefall станет система Extreme Destruction, благодаря которой каждое попадание оказывает физическое воздействие на противника. Врагов можно уничтожать мощными атаками или последовательно выводить из строя, разрушая отдельные части их конструкции. Таким образом, исход сражений будет зависеть не только от нанесенного урона, но и от того, насколько сильно поврежден противник.

Действие игры разворачивается в загадочном мире, погребенном под снегом и льдом. Игрокам предстоит исследовать безмолвные руины некогда существовавшей цивилизации, пробираться через замерзшие территории и постепенно раскрывать тайны катастрофы, оставившей после себя лишь разрушенные сооружения.