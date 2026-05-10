В июне Lord of the Rings получит сразу три новые игры - но не те, что вы ждали

2 июня Free League Publishing выпускает три дополнения для двух официальных настольных RPG по вселенной Толкина. «Играми» их называет ScreenRant — с натяжкой, но для фанатов Средиземья это действительно крупное событие.

Расклад такой. Для The One Ring — настольной RPG на собственной системе правил — выйдет два дополнения: Hands of the White Wizard и Hobbit Tales. Первое — кампания из шести приключений, завязанная на Сарумана до его падения. Действие начинается в 2965 году Третьей эпохи и подходит к началу Войны Кольца. Игроки могут служить Белому магу или следить за ним, решая, написана ли его судьба заранее или её можно изменить.

Hobbit Tales — более камерная штука. Пять готовых приключений по четырём уделам Шира, с возможностью играть за хоббитов из легендарных семей: Брендибаков, Туков или самого Бильбо Бэггинса. Раньше эти материалы входили в стартовый набор первой редакции, теперь их выпускают отдельным дополнением.

Для тех, кому роднее D&D, есть The Lord of the Rings Roleplaying — адаптация правил пятой редакции под Средиземье. Ей достанется Trials of Saruman — практически та же кампания про Сарумана, что и Hands of the White Wizard, но переведённая на 5E-рельсы. Шесть приключений, возможность сыграть за слуг или соглядатаев Белого совета.

При чём тут вообще PlayGround? Формально — ни при чём, это настолки. Но серия Shadow of Mordor и Shadow of War когда-то плотно заходила на сайте, а с тех пор по Lord of the Rings из видеоигр были разве что Return to Moria и та самая игра про Голлума, которую все дружно забыли. Настольные RPG по Толкину — как минимум повод вспомнить, что вселенная жива и по-прежнему обрастает новыми сюжетами. Возможно, кому-то из читателей это интереснее, чем очередной отчёт о продажах консолей.