The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
5.4 192 оценки

Авторы The Lord of the Rings: Gollum извинились за состояние игры и уже готовят обновления

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butcher69
Новости

Сможет ли The Lord of the Rings: Gollum возродиться? Daedalic только что выпустила заявление, в котором немецкая студия извиняется за плохое качество игры, а команда обещает подготовить исправления, чтобы дать игрокам лучший опыт.

The Lord of the Rings: Gollum - уже стала худшей игрой 2023 года по версии журналистов, и игра имеет "преимущественно негативные" (33%) отзывы d Steam. Сообщается, что разработчики уже работают над следующей игрой во вселенной "Властелина колец", а пользователи нашли новый повод для подшучиваний над игрой. Но студия не унывает и наконец-то решила прокомментировать выход долгожданного приключения, и компания приносит свои извинения.

Мы хотели бы искренне извиниться за разочарование, которое многие из вас испытали после выхода игры The Lord of the Rings: Gollum. Мы признаем и глубоко сожалеем, что игра не оправдала ожиданий, которые мы возлагали на нее сами и которые возлагало на нее наше преданное сообщество. Пожалуйста, примите наши искренние извинения за любое разочарование, которое это могло вызвать. Нашей целью как студии и как преданных поклонников "Властелина колец" всегда было рассказать захватывающее сюжетное приключение. Создание истории с Средиземьем в качестве игровой площадки было для нас величайшей честью - и самым большим вызовом, с которым мы столкнулись на сегодняшний день.

Трудно сказать, как разработчики хотят исправить The Lord of the Rings: Gollum, поскольку игра сталкивается с фундаментальными проблемами, и даже исправление ошибок может не повлиять на отзывы, поскольку многие подчеркивают, что игра предлагает скучный и однообразный геймплей.

В Daedalic мы понимаем, что успех игры зависит от удовольствия и удовлетворения игроков. Мы искренне ценим ваши отзывы и активно слушаем, читаем ваши комментарии и анализируем конструктивную критику и предложения, которые вы нам предоставили. Наша команда разработчиков усердно работает над устранением ошибок и технических проблем, с которыми многие из вас столкнулись. Мы стремимся предоставить исправления, которые позволят вам в полной мере насладиться игрой. Еще раз приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за понимание. Мы будем и дальше информировать вас о нашем прогрессе и предоставлять четкую информацию о предстоящих исправлениях и улучшениях. Ваша страсть и преданность как игроков были движущей силой нашего стремления исправить ситуацию.

В данной ситуации The Lord of the Rings: Gollum - это еще один релиз 2023 года, который выходит с огромными проблемами, и разработчики хотят заняться соответствующими исправлениями только после релиза.

Индустрия
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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Magistros

Это невозможно обновить. Просто в утиль.

10
Strannik110

А лучше прямо в лаву)

1
Magistros Strannik110

Да, точно.

1
rexstorz Strannik110
0
luVol

Эта игра, как и перезапуск сайнтс роу не нуждается в обновлениях и длс. Просто шлак, о котором нужно забыть

2
ГАЗ-М20

Там не за состояние игры надо извиняться, а за сам факт ее выхода.

2
Кей Овальд

Классика, блин... Извинились они...

1
vanтт

Надеюсь, восстанавливать репутацию они решат триквелом эдны и харви

1
ARESS_777

Это точно тренд года, выпустить подделку, потом извиниться за то что не доделали игру, с Last of us так же было

1
Punisher1

Где-то я уже это слышал. Один вопрос для кого они делали это? Амазон передаëт привет сом своим шедевром

0
tvorog8088

Ну а какой интересный геймплей от Голума может быть, ныкаться и камешки кидать.

Как по мне нормальный середнячок, игра В уровня, если к ней так относиться то всё встаёт на свои места, требовать как с ААА просто глупо, с торрента качнул прошёл и удалил.

0
Kostet12

"Мы хотели бы искренне извиниться за разочарование, которое многие из вас испытали после выхода игры The Lord of the Rings: Gollum", но мы уже получили разочарование до релиза этого гуано! зачем было его выпускать, если форумы были против?

-1
maximus388

Докатились Даедалики. А ведь еще десяток лет назад студия славилась своими качественными ламповыми интересными пойнт-клик приключениями, которые я даже предзаказывал не глядя, зная, что планочка будет на уровне. Потом прошла реорганизация, появились амбиции не только разработчика, но и издателя, вышли спорные и экспериментальные проекты. И вот такой "апофеоз"! То что игра не выстрелит были подозрения уже давно, но что выйдет настолько плохой под редакцией немцев, никак не приходилось ожидать.

-1