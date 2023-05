Авторы The Lord of the Rings: Gollum извинились за состояние игры и уже готовят обновления ©

Сможет ли The Lord of the Rings: Gollum возродиться? Daedalic только что выпустила заявление, в котором немецкая студия извиняется за плохое качество игры, а команда обещает подготовить исправления, чтобы дать игрокам лучший опыт.

The Lord of the Rings: Gollum - уже стала худшей игрой 2023 года по версии журналистов, и игра имеет "преимущественно негативные" (33%) отзывы d Steam. Сообщается, что разработчики уже работают над следующей игрой во вселенной "Властелина колец", а пользователи нашли новый повод для подшучиваний над игрой. Но студия не унывает и наконец-то решила прокомментировать выход долгожданного приключения, и компания приносит свои извинения.

Мы хотели бы искренне извиниться за разочарование, которое многие из вас испытали после выхода игры The Lord of the Rings: Gollum. Мы признаем и глубоко сожалеем, что игра не оправдала ожиданий, которые мы возлагали на нее сами и которые возлагало на нее наше преданное сообщество. Пожалуйста, примите наши искренние извинения за любое разочарование, которое это могло вызвать. Нашей целью как студии и как преданных поклонников "Властелина колец" всегда было рассказать захватывающее сюжетное приключение. Создание истории с Средиземьем в качестве игровой площадки было для нас величайшей честью - и самым большим вызовом, с которым мы столкнулись на сегодняшний день.

Трудно сказать, как разработчики хотят исправить The Lord of the Rings: Gollum, поскольку игра сталкивается с фундаментальными проблемами, и даже исправление ошибок может не повлиять на отзывы, поскольку многие подчеркивают, что игра предлагает скучный и однообразный геймплей.

В Daedalic мы понимаем, что успех игры зависит от удовольствия и удовлетворения игроков. Мы искренне ценим ваши отзывы и активно слушаем, читаем ваши комментарии и анализируем конструктивную критику и предложения, которые вы нам предоставили. Наша команда разработчиков усердно работает над устранением ошибок и технических проблем, с которыми многие из вас столкнулись. Мы стремимся предоставить исправления, которые позволят вам в полной мере насладиться игрой. Еще раз приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за понимание. Мы будем и дальше информировать вас о нашем прогрессе и предоставлять четкую информацию о предстоящих исправлениях и улучшениях. Ваша страсть и преданность как игроков были движущей силой нашего стремления исправить ситуацию.

В данной ситуации The Lord of the Rings: Gollum - это еще один релиз 2023 года, который выходит с огромными проблемами, и разработчики хотят заняться соответствующими исправлениями только после релиза.