"Бегите, глупцы" - Создатели провального The Lord of the Rings Gollum делают еще одну игру в той же вселенной ©

Daedalic, разработчик провальной игры Gollum, планирует выпустить еще одну игру по "Властелину колец".

Действительно, Daedalic, очевидно, работает над новой игрой по "Властелину колец". Прочитав это, некоторые из вас могут действительно испугаться, поскольку игра The Lord of the Rings Gollum, без сомнения, является одной из худших игр 2023 года, получив очень низкие оценки от прессы.

О будущем проекте стало известно благодаря Федеральному министерству экономики и защиты климата Германии. Благодаря базе данных видеоигр получающих субсидии, стало известно, что кодовое название у проекта "It's Magic".

В описании говорится следующее:

Мы отправимся в пышный мир, полный волшебных существ.

Повествование будет вестись с точки зрения персонажа, которого никогда не видели.

Мы сможем открыть для себя совершенно новые регионы.

То, что мы делаем, будет влиять на события в мире.

Также более или менее известно, когда он будет запущен, но, конечно, как очевидно, все может измениться - релиз запланирован на август 2024 года.

Субсидия на этот проект составляет около 2,3 миллиона евро. Правила позволяют разработчикам претендовать на субсидию в размере до 40% от стоимости разработки видеоигры.

Остается надеяться, что студия могла бы извлечь уроки из того, что произошло с The Lord of the Rings Gollum, и представить нам новую игру в гораздо более хорошем качестве.