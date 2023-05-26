"Бегите, глупцы" - Создатели провального The Lord of the Rings Gollum делают еще одну игру в той же вселенной

Daedalic, разработчик провальной игры Gollum, планирует выпустить еще одну игру по "Властелину колец".
Действительно, Daedalic, очевидно, работает над новой игрой по "Властелину колец". Прочитав это, некоторые из вас могут действительно испугаться, поскольку игра The Lord of the Rings Gollum, без сомнения, является одной из худших игр 2023 года, получив очень низкие оценки от прессы.
О будущем проекте стало известно благодаря Федеральному министерству экономики и защиты климата Германии. Благодаря базе данных видеоигр получающих субсидии, стало известно, что кодовое название у проекта "It's Magic".
В описании говорится следующее:
- Мы отправимся в пышный мир, полный волшебных существ.
- Повествование будет вестись с точки зрения персонажа, которого никогда не видели.
- Мы сможем открыть для себя совершенно новые регионы.
- То, что мы делаем, будет влиять на события в мире.
Также более или менее известно, когда он будет запущен, но, конечно, как очевидно, все может измениться - релиз запланирован на август 2024 года.
Субсидия на этот проект составляет около 2,3 миллиона евро. Правила позволяют разработчикам претендовать на субсидию в размере до 40% от стоимости разработки видеоигры.
Остается надеяться, что студия могла бы извлечь уроки из того, что произошло с The Lord of the Rings Gollum, и представить нам новую игру в гораздо более хорошем качестве.
Обкекаться хотят ещё раз.
Мы живём в очень интересное время, когда разработчики ховна знают, что делают ховно и продолжают его делать, даже если все кругом перемазались и матерятся на них, они всё равно получают от этого удовольствие и радуются объявляя об очередном ховне ))))))))
Обычный попилинг.
понятно, пацаны просто пилят бабло, как они только права на ВК сумели купить непонятно
За откат, чо непонятного то. Все любят деньги.
Пусть лучше немцы приложат усилия,выделят субсидии и активно помогут тем же Пираньям перевести условную Готику на другой, более высокий и дорогой уровень.
Пираньи уже к готике не имеют отношения и слава богам. А так им так же регулярно выделяют бабло
вернитесь к квестам глупцы!..
Эти бездари еще и субсидии получают... Очень мило.
Дело Уве Болла живет и процветает.
И где расследование распила бюджетных средств?))
Фонд Бабла с Коррупцией ща запилит видос на Ютуб и ке
В смысле провальную? Она же только вышла
История прям как с рэдфоллом, в успех которого тоже изначально никто особо не верил и они в итоге оказались правы. Тут тоже самое.
а я считаю, что хорошо, что современные игры делают такими плохими в сравнении с старыми, нет соблазна выбрасывать деньги на дорогие электронные игрушки
Вообще звучит как долгожданная одиночная рпг, но не от них, не от них..
решили побить свой антирекорд?
А вдруг случится так, что Gollum отдали на аутсорс, понимая не особую интересность проекта/персонажа, лишь изредка посматривая за игрой. А тем временем занимались по полной именно этой игрой. Но это то, о чём хочется думать, а как выйдет посмотрим, когда об этом проекте станет известно чуть больше