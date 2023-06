Daedalic Entertainment отказалась от разработки игр и отменила новую игру по "Властелину колец" ©

У нас нет хороших новостей для покупателей игры The Lord of the Rings: Gollum. Daedalic Entertainment обещала исправить проект, но, видимо, на большие обновления рассчитывать не приходится. Немецкая компания закрыла студию, ответственную за игру.

Немецкая редакция Gameswirtschaft только что сообщила, что Daedalic Entertainment хочет в будущем сосредоточиться на издательской деятельности и лицензировании собственных IP. Компания закрыла внутреннюю студию, ответственную за разработку игры.

Daedalic Entertainment прислала в редакцию электронное письмо, в котором компания подтвердила, что больше не хочет заниматься разработкой собственных игр и сосредоточится исключительно на дистрибуции, а также будет помогать другим внешним компаниям в разработке проектов.

Немцы сообщили, что они отменили еще одну постановку в мире "Властелина колец":

Реструктуризация также приведет к прекращению работы над еще одной игрой во вселенной "Властелина колец", над которой Daedalic Entertainment работала с середины 2022 года. Министерство экономики (BMWK) пообещало гранты в размере более 2 млн евро на проект, который должен был выйти в конце 2024 года.

Согласно имеющейся информации, The Lord of the Rings: Gollum получит очередное обновление, но на большую переделку игры рассчитывать не стоит. Компания уже сократила часть персонала, и можно с уверенностью предположить, что нынешние сотрудники будут заняты выпуском предметов - ожидается, что в текущем финансовом году компания выпустит до восьми предметов.

В апреле 2022 года Daedalic Entertainment была куплена компанией Nacon за 53 миллиона евро.