Daedalic Entertainment отказалась от разработки игр и отменила новую игру по "Властелину колец"

У нас нет хороших новостей для покупателей игры The Lord of the Rings: Gollum. Daedalic Entertainment обещала исправить проект, но, видимо, на большие обновления рассчитывать не приходится. Немецкая компания закрыла студию, ответственную за игру.
Немецкая редакция Gameswirtschaft только что сообщила, что Daedalic Entertainment хочет в будущем сосредоточиться на издательской деятельности и лицензировании собственных IP. Компания закрыла внутреннюю студию, ответственную за разработку игры.
Daedalic Entertainment прислала в редакцию электронное письмо, в котором компания подтвердила, что больше не хочет заниматься разработкой собственных игр и сосредоточится исключительно на дистрибуции, а также будет помогать другим внешним компаниям в разработке проектов.
Немцы сообщили, что они отменили еще одну постановку в мире "Властелина колец":
Реструктуризация также приведет к прекращению работы над еще одной игрой во вселенной "Властелина колец", над которой Daedalic Entertainment работала с середины 2022 года. Министерство экономики (BMWK) пообещало гранты в размере более 2 млн евро на проект, который должен был выйти в конце 2024 года.
Согласно имеющейся информации, The Lord of the Rings: Gollum получит очередное обновление, но на большую переделку игры рассчитывать не стоит. Компания уже сократила часть персонала, и можно с уверенностью предположить, что нынешние сотрудники будут заняты выпуском предметов - ожидается, что в текущем финансовом году компания выпустит до восьми предметов.
В апреле 2022 года Daedalic Entertainment была куплена компанией Nacon за 53 миллиона евро.
Прелестно
Печальный конец некогда хорошей студии
Огромное спасибо
Пххахахахах какие ранимые лалочки
Ну еще бы. После такого провала. Кажись главный провал десятилетия. Взять громкое IP и высрать это. Геймплейно отстой, история отстой, дизайн персонажей отстой. Это нужно было постараться, чтобы такое на рынок выпустить.
Ну а кули вы хотели от компании, которая всю свою жизнь существования квесты пойнт клик делала и кстати некоторые интересные были. Правда жанр квест умер уже давно и разработчики разбежались, вот и решили что-то другое сделать, что популярнее квестов, а не получилось. Лучше бы квест хороший разработали на малое количество пользователей ,но всё же
Игра никому ни нужна, а каком может быть продолжении.
Как насчёт закрыть продажи игры, и вернуть деньги бедным глупым покупателям.