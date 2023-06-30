The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
4.8 256 оценок

Daedalic Entertainment отказалась от разработки игр и отменила новую игру по "Властелину колец"

©
butcher69
Новости

У нас нет хороших новостей для покупателей игры The Lord of the Rings: Gollum. Daedalic Entertainment обещала исправить проект, но, видимо, на большие обновления рассчитывать не приходится. Немецкая компания закрыла студию, ответственную за игру.

Немецкая редакция Gameswirtschaft только что сообщила, что Daedalic Entertainment хочет в будущем сосредоточиться на издательской деятельности и лицензировании собственных IP. Компания закрыла внутреннюю студию, ответственную за разработку игры.

Daedalic Entertainment прислала в редакцию электронное письмо, в котором компания подтвердила, что больше не хочет заниматься разработкой собственных игр и сосредоточится исключительно на дистрибуции, а также будет помогать другим внешним компаниям в разработке проектов.

Немцы сообщили, что они отменили еще одну постановку в мире "Властелина колец":

Реструктуризация также приведет к прекращению работы над еще одной игрой во вселенной "Властелина колец", над которой Daedalic Entertainment работала с середины 2022 года. Министерство экономики (BMWK) пообещало гранты в размере более 2 млн евро на проект, который должен был выйти в конце 2024 года.

Согласно имеющейся информации, The Lord of the Rings: Gollum получит очередное обновление, но на большую переделку игры рассчитывать не стоит. Компания уже сократила часть персонала, и можно с уверенностью предположить, что нынешние сотрудники будут заняты выпуском предметов - ожидается, что в текущем финансовом году компания выпустит до восьми предметов.

В апреле 2022 года Daedalic Entertainment была куплена компанией Nacon за 53 миллиона евро.

8
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
FlexGum

Прелестно

7
0ncnjqybr

Печальный конец некогда хорошей студии

2
Sinerous

Огромное спасибо

2
John Shep

Пххахахахах какие ранимые лалочки

1
AlexFullBeast

Ну еще бы. После такого провала. Кажись главный провал десятилетия. Взять громкое IP и высрать это. Геймплейно отстой, история отстой, дизайн персонажей отстой. Это нужно было постараться, чтобы такое на рынок выпустить.

1
Денис Сидоров 5

Ну а кули вы хотели от компании, которая всю свою жизнь существования квесты пойнт клик делала и кстати некоторые интересные были. Правда жанр квест умер уже давно и разработчики разбежались, вот и решили что-то другое сделать, что популярнее квестов, а не получилось. Лучше бы квест хороший разработали на малое количество пользователей ,но всё же

0
kotasha

Игра никому ни нужна, а каком может быть продолжении.

0
KIBERMAX

Как насчёт закрыть продажи игры, и вернуть деньги бедным глупым покупателям.

0
zjkjt
0