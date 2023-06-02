The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
5.1 228 оценок

Digital Foundry назвали The Lord of the Rings: Gollum на консолях технической катастрофой

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monk70
Новости

Digital Foundry провела тесты консольных версий The Lords of the Rings Gollum, из которых, к сожалению, вытекает множество проблем, о которых уже сообщали в первые часы покупатели стелс-приключения от Daedalic.

Экспертный коллектив журналистов объясняет, что проблемы нового интерактивного опыта Daedalic Entertainment не ограничиваются только производительностью, но охватывают многие другие аспекты игрового процесса и выбор дизайна. Многочисленные ошибки и сбои, описанные пользователями и обозревателями, вытекают из тестов DF, а также серьезные проблемы, связанные с управлением камерой, «дерганой» анимацией и несоответствиями в системе коллизий. И это, не говоря уже о сильных падениях частоты кадров, которые характерны для всех графических режимов на консолях.

В целом, Digital Foundry считает, что многочисленные недостатки The Lords of the Rings Gollum «не оправдывают высокой цены игры» настолько, что считают ее «непростительным грехом» в свете проблемы с производительностью, дизайном и геймплеем.

Консоли Производительность
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
TheNikolay00

"на консолях есть оптимизация, не то что на этом вашем пк"

0
ValeRossi

Исключения только подтверждают правило.

0
Madiark

Все новые релизы в последнее время это катастрофа

0
xomy4ek

атомик хард вошел в чат

0
OzyWoozy

Ну а чего, вот он ААА некстген которого все ждали, требования как у киберпанка на максималках - графика хуже игр десятилетней давности.

А вообще печалька.

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