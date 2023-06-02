Digital Foundry назвали The Lord of the Rings: Gollum на консолях технической катастрофой ©

Digital Foundry провела тесты консольных версий The Lords of the Rings Gollum, из которых, к сожалению, вытекает множество проблем, о которых уже сообщали в первые часы покупатели стелс-приключения от Daedalic.

Экспертный коллектив журналистов объясняет, что проблемы нового интерактивного опыта Daedalic Entertainment не ограничиваются только производительностью, но охватывают многие другие аспекты игрового процесса и выбор дизайна. Многочисленные ошибки и сбои, описанные пользователями и обозревателями, вытекают из тестов DF, а также серьезные проблемы, связанные с управлением камерой, «дерганой» анимацией и несоответствиями в системе коллизий. И это, не говоря уже о сильных падениях частоты кадров, которые характерны для всех графических режимов на консолях.

В целом, Digital Foundry считает, что многочисленные недостатки The Lords of the Rings Gollum «не оправдывают высокой цены игры» настолько, что считают ее «непростительным грехом» в свете проблемы с производительностью, дизайном и геймплеем.