Gollum, System Shock и Age of Wonders 4 возглавляют майские пополнения GeForce NOW ©

Сегодня четверг, поэтому NVIDIA снова делится новостями о грядущих дополнениях к своей облачной игровой платформе GeForce NOW.



В течение мая пользователи GeForce NOW могут ожидать добавления в облачную библиотеку в общей сложности шестнадцати ПК игр, включая The Lord of the Rings: Gollum. Приключенческая стелс-игра от Daedalic Entertainment наконец-то выйдет 25 мая, и она будет доступна в первый день через GFN, если вы приобретете ее через Steam.

The Lord of the Rings: Gollum обладает широкими возможностями NVIDIA, такими как поддержка NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) 2 и 3, трассировка лучей отражений и теней, а также Reflex. Все они также будут поддерживаться через облако GeForce NOW, при условии, что у вас активная подписка на уровень Ultimate, серверы которого были обновлены до RTX 4080.



В ожидании выхода The Lord of the Rings: Gollum, пользователи могут поиграть в 4X-стратегию Age of Wonders 4 от Triumph Studios, которая уже вышла в Steam. Через несколько дней после выхода Gollum, 30 мая, ремейк System Shock также будет доступен в GeForce NOW; System Shock также поддерживает DLSS 2.

Вот полный список пополнений GFN, запланированных на май:

Age of Wonders 4 (Доступна в Steam)

Showgunners (Доступна в Steam)

Occupy Mars: The Game (Новый релиз в Steam, 10 мая)

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 (Новый релиз в Steam, 11 мая)

Far Cry 6 (Новый релиз в Steam, 11 мая)

Tin Hearts (Новый релиз в Steam, 16 мая)

The Outlast Trials (Новый релиз в Steam, 18 мая)

Warhammer 40,000: Boltgun (Новый релиз в Steam, 23 мая)

Blooming Business: Казино (Новый релиз в Steam, 23 мая)

Railway Empire 2 (Новый релиз в Steam, 25 мая)

The Lord of the Rings: Голлум (Новый релиз в Steam, 25 мая)

Above Snakes (Новый релиз в Steam, 25 мая)

System Shock (Новый релиз в Steam, 30 мая)

Conqueror's Blade (Steam)

Lawn Mowing Simulator (Steam)

Patch Quest (Steam)

The Ascent (Steam)

И последнее, но не менее важное: NVIDIA сообщила о 40% скидке на полугодовое членство Priority GeForce NOW. Обычно цена составляет $49.99, но до 21 мая эта опция будет доступна по цене $29.99.