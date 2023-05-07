The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
6.8 131 оценка

Консольная The Lord of the Rings: Gollum будет иметь режимы качества и производительности при запуске

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R_Mor
Новости

Daedalic Entertainment недавно подтвердила, что ее предстоящая игра The Lord of the Rings: Gollum выйдет на ПК с поддержкой DLSS 3 и RTX, а также раскрыла полные требования к ПК. Теперь разработчик также предложил некоторые подробности о том, чего ожидать от игры на консолях текущего поколения с технической точки зрения.

Продюсер Харальд Риглер подтвердил, что игра будет поддерживать разрешение 2K и "стабильные 60 FPS" на PS5 и Xbox Series X/S, а также что на старте будут доступны режимы качества и производительности. Специфика этих режимов не была подтверждена, но те, кто ищет варианты с приоритетом разрешения и частоты кадров, получат их - что не всегда бывает, даже когда должно быть, как показали недавние события.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
maximus388

В простонародье -- дудочка и кувшинчик.

1
1barac9U7ada7

мне кажется это некая пародия на Styx: Master of Shadows, и такое же полное гуано

0
Protocol10

гувно только с RTX

0
OutOfHell

пфф

0
muxamor2011

Сидишь такой и думаешь. хм. давно дизов не собирал. сейчас запосчу какую нибудь ерунду и исправлю это.

-3
Limgrave

тише

0