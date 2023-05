Консольная The Lord of the Rings: Gollum будет иметь режимы качества и производительности при запуске ©

Daedalic Entertainment недавно подтвердила, что ее предстоящая игра The Lord of the Rings: Gollum выйдет на ПК с поддержкой DLSS 3 и RTX, а также раскрыла полные требования к ПК. Теперь разработчик также предложил некоторые подробности о том, чего ожидать от игры на консолях текущего поколения с технической точки зрения.

Продюсер Харальд Риглер подтвердил, что игра будет поддерживать разрешение 2K и "стабильные 60 FPS" на PS5 и Xbox Series X/S, а также что на старте будут доступны режимы качества и производительности. Специфика этих режимов не была подтверждена, но те, кто ищет варианты с приоритетом разрешения и частоты кадров, получат их - что не всегда бывает, даже когда должно быть, как показали недавние события.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.