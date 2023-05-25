"Не тратьте свое время" - The Lord of the Rings: Gollum получает низкие оценки от журналистов

Появились первые обзоры с оценками от блогеров и журналистов игры The Lord of the Rings: Gollum, и, несомненно, они сильно ругаютт игру. Учтите, что пока самая положительная оценка, данная TechrRaptor, ставит бедному Голлуму 6,5 баллов из 10. В любом случае, давайте посмотрим на список рецензий:
- Multiplayer.it - 5 / 10
- TechRaptor - 6.5 / 10
- Try Hard Guides - 5.5 / 10
- But Why Tho? - 5 / 10
- We Got This Covered - 2 / 5
- Gamer Escape - 4 / 10
- GGRecon - 2 / 5
- Inverse - 3 / 10
- WellPlayed - 3 / 10
Игрой остался недоволен и наш обозреватель, рецензию которого вы можете прочитать здесь.
К сожалению, в The Lord of the Rings: Gollum оставляет ужасное послевкусие. Эта игра заставляет плохо себя чувствовать, ведь до последнего не отпускает мысль: но ведь могло всё получится. Сократите продолжительность, добавьте больше «крючков» для фанатов и доведите техническое состояние игры до ума. Но имеем то, что имеем.
В данный момент на сайте Opencritic у игры всего 38 баллов
По мнению автора из WellPlayed, The Lord of the Rings: Gollum характеризуется устаревшим дизайном и очень медленным темпом, который не понравится даже фанатам "Властелина колец". Джозеф Яден из Inverse разделяет этот вердикт и также говорит о запутанной и разочаровывающей игре, которая плохо работает в своих основных аспектах (платформер и стелс). Более того, игра полна технических проблем, которые ухудшают впечатление от игры.
По мнению автора из GGRecon, мы имеем дело с дилетантским стелс-приключением, а автор из Gamer Escape добавляет, что есть проблемы и с управлением. В целом, тон рецензий очень критичен и советует воздержаться от покупки, даже самым закоренелым фанатам Толкина.
Ой как неожиданно
Не ну Денуво то в ней нет,можно и скачать будет вечером после 19:00 когда выйдет,в чем проблема.Это ладно покупать да , смысла нет,а попробовать то можно кто хочет.
попробуй дерьмо конечно, чтобы понять что это дерьмо, как все говорят.
Не перестаю удивляться рецензиям TechRaptor - 6.5 / 10.
Они хорошим играм дают средние оценки. Плохим играм дают средние оценки
Ребятки просто нейтрально ко всему относятся))
У редфолла появился ещё один конкурент за звание худшей игры этого года.))
Какая игра, кто-нибудь трейлер до конца осилил?
Вообще не удивлён.
Надо 2 оценки давать, за деньги хрень, на халяву пойдёт)))
Хе, чудо не случилось
Не, ну это стоило ожидать... Другого исхода даже и быть не