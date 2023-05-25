"Не тратьте свое время" - The Lord of the Rings: Gollum получает низкие оценки от журналистов ©

Появились первые обзоры с оценками от блогеров и журналистов игры The Lord of the Rings: Gollum, и, несомненно, они сильно ругаютт игру. Учтите, что пока самая положительная оценка, данная TechrRaptor, ставит бедному Голлуму 6,5 баллов из 10. В любом случае, давайте посмотрим на список рецензий:

Multiplayer.it - 5 / 10

TechRaptor - 6.5 / 10

Try Hard Guides - 5.5 / 10

But Why Tho? - 5 / 10

We Got This Covered - 2 / 5

Gamer Escape - 4 / 10

GGRecon - 2 / 5

Inverse - 3 / 10

WellPlayed - 3 / 10

Игрой остался недоволен и наш обозреватель, рецензию которого вы можете прочитать здесь.

К сожалению, в The Lord of the Rings: Gollum оставляет ужасное послевкусие. Эта игра заставляет плохо себя чувствовать, ведь до последнего не отпускает мысль: но ведь могло всё получится. Сократите продолжительность, добавьте больше «крючков» для фанатов и доведите техническое состояние игры до ума. Но имеем то, что имеем.

В данный момент на сайте Opencritic у игры всего 38 баллов

По мнению автора из WellPlayed, The Lord of the Rings: Gollum характеризуется устаревшим дизайном и очень медленным темпом, который не понравится даже фанатам "Властелина колец". Джозеф Яден из Inverse разделяет этот вердикт и также говорит о запутанной и разочаровывающей игре, которая плохо работает в своих основных аспектах (платформер и стелс). Более того, игра полна технических проблем, которые ухудшают впечатление от игры.

По мнению автора из GGRecon, мы имеем дело с дилетантским стелс-приключением, а автор из Gamer Escape добавляет, что есть проблемы и с управлением. В целом, тон рецензий очень критичен и советует воздержаться от покупки, даже самым закоренелым фанатам Толкина.