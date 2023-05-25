The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
6.5 142 оценки

"Не тратьте свое время" - The Lord of the Rings: Gollum получает низкие оценки от журналистов

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butcher69
Новости

Появились первые обзоры с оценками от блогеров и журналистов игры The Lord of the Rings: Gollum, и, несомненно, они сильно ругаютт игру. Учтите, что пока самая положительная оценка, данная TechrRaptor, ставит бедному Голлуму 6,5 баллов из 10. В любом случае, давайте посмотрим на список рецензий:

  • Multiplayer.it - 5 / 10
  • TechRaptor - 6.5 / 10
  • Try Hard Guides - 5.5 / 10
  • But Why Tho? - 5 / 10
  • We Got This Covered - 2 / 5
  • Gamer Escape - 4 / 10
  • GGRecon - 2 / 5
  • Inverse - 3 / 10
  • WellPlayed - 3 / 10

Игрой остался недоволен и наш обозреватель, рецензию которого вы можете прочитать здесь.

К сожалению, в The Lord of the Rings: Gollum оставляет ужасное послевкусие. Эта игра заставляет плохо себя чувствовать, ведь до последнего не отпускает мысль: но ведь могло всё получится. Сократите продолжительность, добавьте больше «крючков» для фанатов и доведите техническое состояние игры до ума. Но имеем то, что имеем.

В данный момент на сайте Opencritic у игры всего 38 баллов

По мнению автора из WellPlayed, The Lord of the Rings: Gollum характеризуется устаревшим дизайном и очень медленным темпом, который не понравится даже фанатам "Властелина колец". Джозеф Яден из Inverse разделяет этот вердикт и также говорит о запутанной и разочаровывающей игре, которая плохо работает в своих основных аспектах (платформер и стелс). Более того, игра полна технических проблем, которые ухудшают впечатление от игры.

По мнению автора из GGRecon, мы имеем дело с дилетантским стелс-приключением, а автор из Gamer Escape добавляет, что есть проблемы и с управлением. В целом, тон рецензий очень критичен и советует воздержаться от покупки, даже самым закоренелым фанатам Толкина.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
alex_jay

Ой как неожиданно

6
DEDGAMER

Не ну Денуво то в ней нет,можно и скачать будет вечером после 19:00 когда выйдет,в чем проблема.Это ладно покупать да , смысла нет,а попробовать то можно кто хочет.

4
Protocol10

попробуй дерьмо конечно, чтобы понять что это дерьмо, как все говорят.

0
luVol

Не перестаю удивляться рецензиям TechRaptor - 6.5 / 10.
Они хорошим играм дают средние оценки. Плохим играм дают средние оценки

1
Turlion

Ребятки просто нейтрально ко всему относятся))

0
Shеpard

У редфолла появился ещё один конкурент за звание худшей игры этого года.))

1
Varyag-6666

Какая игра, кто-нибудь трейлер до конца осилил?

0
Shakodzyn

Вообще не удивлён.

0
tvorog8088

Надо 2 оценки давать, за деньги хрень, на халяву пойдёт)))

0
-zotik-

Хе, чудо не случилось

0
Turlion

Не, ну это стоило ожидать... Другого исхода даже и быть не

0
AndruhaGruz
-1