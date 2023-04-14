The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
6.9 124 оценки

Новый трейлер The Lord of the Rings: Gollum в честь старта предзаказов

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butcher69
Новости

Daedalic Entertainment и NACON представили новый трейлер The Lord of the Rings: Gollum в котором решили напомнить о старте предзаказов на игру. Игра была анонсирована в 2019 году, но с тех пор разработка пережила ряд проблем, из-за которых работа над приключением затянулась. Проект изначально должен была выйти в 2021 году.

Для предзаказа в Steam доступны два издания:

  • Standard Edition — 2400 рублей.
  • Precious Edition — 2900 рублей.

Играйте за Голлума в его поисках своей Прелести. Взберитесь на горы Мордора, прокрадитесь через Лихолесье и сделайте нелегкий выбор. Кто одержит верх: хитрый Голлум или невинный Смеагол?

Трейлеры
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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Protocol10

слабенько выглядит, слабенькая подача, но фаны схвают любую поделку

3
Abarmot90

Два раза цену меняли 🤣🤣🤣

1
Gualtieri

Как по мне игра довольна слабая и цена ей 1500 максимум. Лично мне,как фанату Властелина Колец, хотелось бы получить что-то на подобии Хогвартс Легаси,но во вселенной Властелина Колец. Походу для меня так на всю жизнь и останутся любимыми играми по вселенной Властелина колец лего игры....

1
Abarmot90

За 900р.взял и не парюсь

0
kotasha

Требования у игры весьма страные(00 жрёт много оперы и карты нужны весьма не слабые.

0
Gualtieri

Эмммм... Рекомендованная 3080 с длсс? С такой посредственной графикой?...
Похоже разработчиков не сильно парит графика в игре,добавили ртх и подумали,что и так сойдет

1
Adbraxas

Denuvo будет в игре?

0
Abarmot90

Издетель раньше не использовал Denuvo Anti-Tamper

0
ludovick

После фильмов укур какой-то, глаз из Лавкрафта.

0