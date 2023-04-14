Новый трейлер The Lord of the Rings: Gollum в честь старта предзаказов ©

Daedalic Entertainment и NACON представили новый трейлер The Lord of the Rings: Gollum в котором решили напомнить о старте предзаказов на игру. Игра была анонсирована в 2019 году, но с тех пор разработка пережила ряд проблем, из-за которых работа над приключением затянулась. Проект изначально должен была выйти в 2021 году.

Для предзаказа в Steam доступны два издания:

Standard Edition — 2400 рублей.

— 2400 рублей. Precious Edition — 2900 рублей.

Играйте за Голлума в его поисках своей Прелести. Взберитесь на горы Мордора, прокрадитесь через Лихолесье и сделайте нелегкий выбор. Кто одержит верх: хитрый Голлум или невинный Смеагол?