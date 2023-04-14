Новый трейлер The Lord of the Rings: Gollum в честь старта предзаказов

Daedalic Entertainment и NACON представили новый трейлер The Lord of the Rings: Gollum в котором решили напомнить о старте предзаказов на игру. Игра была анонсирована в 2019 году, но с тех пор разработка пережила ряд проблем, из-за которых работа над приключением затянулась. Проект изначально должен была выйти в 2021 году.
Для предзаказа в Steam доступны два издания:
- Standard Edition — 2400 рублей.
- Precious Edition — 2900 рублей.
Играйте за Голлума в его поисках своей Прелести. Взберитесь на горы Мордора, прокрадитесь через Лихолесье и сделайте нелегкий выбор. Кто одержит верх: хитрый Голлум или невинный Смеагол?
слабенько выглядит, слабенькая подача, но фаны схвают любую поделку
Два раза цену меняли 🤣🤣🤣
Как по мне игра довольна слабая и цена ей 1500 максимум. Лично мне,как фанату Властелина Колец, хотелось бы получить что-то на подобии Хогвартс Легаси,но во вселенной Властелина Колец. Походу для меня так на всю жизнь и останутся любимыми играми по вселенной Властелина колец лего игры....
За 900р.взял и не парюсь
Требования у игры весьма страные(00 жрёт много оперы и карты нужны весьма не слабые.
Эмммм... Рекомендованная 3080 с длсс? С такой посредственной графикой?...
Похоже разработчиков не сильно парит графика в игре,добавили ртх и подумали,что и так сойдет
Denuvo будет в игре?
Издетель раньше не использовал Denuvo Anti-Tamper
После фильмов укур какой-то, глаз из Лавкрафта.