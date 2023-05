Оцениваем музыкальное сопровождение The Lord of the Rings: Gollum в новом дневнике разработчиков игры ©

До выхода приключения The Lord of the Rings: Gollum с элементами стелса, где игроки возьмут под свой контроль несчастного Голлума и отправятся мир "Властелина колец", остаются считанные дни. Разработчики проекта уже неоднократно демонстрировали фэнтезийные локации из игры и делились особенностями игровых механик, однако им еще есть что показать игрокам. Студия решила выпустить новый дневник разработчиков The Lord of the Rings: Gollum, который посвящен созданию атмосферного музыкального сопровождения игры.

Как признались композиторы проекта, перед ними стояла действительно непростая задача. Они хотели удовлетворить желанию многих фанатов мира "Властелина колец", подарив им узнаваемые музыкальный стиль и при этом создав нечто действительно уникальное.

Саундтрек будет звучать очень органично, подчеркивая геймплейное напряжение и выделяя важные сюжетные моменты. По словам авторов игры, игроки услышат много скрипки, альта, кларнета (басового тоже), баритона, саксофона и флейты, а также ударных.

Голлум вдохновил меня на очень напряженную игру на скрипке: сильное давление на струны отражает давление, которое он чувствует. Голлум испытывает гнев, но еще и грусть. С другой стороны, Смеагол — запуганный меланхолик, и нам нужно было их объединить. Мы хотели свести их в музыке, чтобы игроки прочувствовали персонажа.

— сообщает один из композиторов The Lord of the Rings: Gollum.

Релиз The Lord of the Rings: Gollum состоится уже 25 мая на ПК и консолях.