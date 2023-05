Первый дневник разработки The Lord of the Rings: Gollum расскажет о создании Средиземья ©

Daedalic Entertainment выпустила первый дневник разработчиков для The Lord of the Rings: Gollum, в котором более подробно рассматривается видение Daedalic Средиземья и знакомых мест и персонажей в нем. Gollum рассказывает оригинальную историю, действие которой происходит за восемь лет до событий книг и фильмов "Властелин колец". Это уникальная возможность для Daedalic представить Средиземье, не похожее ни на какое другое. Этот первый дневник разработчиков дает представление о том, как выглядит это Средиземье.

Первый дневник разработчиков начинается с признания самой большой проблемы творческой команды, которая заключается в том, что у игры три целевые аудитории. Она ориентирована как на поклонников оригинальных произведений Дж.Р.Р. Толкина, фильмов Питера Джексона "Властелин колец", так и на поклонников видеоигр в целом. Ведущий художник Матиас "Джеймс" Фишер отмечает, что Daedalic работает над созданием стиля, который "нравится всем", балансируя между классическими визуальными эффектами эпического фэнтези и способностью Толкина обосновать фентези в реальности. Однако по своей сути Gollum будет собственным видением Daedalic.

Daedalic описывает свой подход как "сказочный реализм" с точки зрения самого Голлума. Художник 3D/персонажей Диана Варро описывает, как персонажи и существа могут казаться более дружелюбными или угрожающими в зависимости от того, какими их видит Голлум. В результате возникает своего рода "искаженная реальность" всего, что видит Голлум, как существо из тени, попавшее в мир гораздо больший, чем он себе представляет.

В Daedalic говорят, что они уважительно относятся к первоисточнику, но в то же время использует возможность для оригинальных идей, если они появятся. Великий паук Шелоб — один из таких примеров, описанный как более стройный и женственный, но, несомненно, такой же чудовищный, как тот, которого видели в фильмах "Властелин колец".

Голлум является очевидным объектом внимания для Daedalic. В дневнике разработчиков упоминается о поиске баланса между хищной половиной Голлума и более дружелюбной половиной, которой является Смеагол. Визуально он будет похож на хорошо знакомого фанатам Голлума, но также будет представлен в новом свете, поскольку Daedalic рассказывает свою оригинальную историю.

The Lord of the Rings: Gollum выходит 25 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, а версия для Switch появится позже.