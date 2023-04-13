Представлено издание Precious для The Lord of the Rings: Gollum ©

Сегодня Daedalic Entertainment и NACON представили The Lord of the Rings: Gollum: Precious Edition, которая включает в себя некоторые премиальные привилегии для поклонников Средиземья Толкина. Игроки могут присоединиться к непоколебимому поиску Кольца Всевластия Голлума 25 мая 2023 года; предзаказы на Standard и Precious Edition сюжетной приключенческой игры доступны в Steam для ПК, Microsoft Store для Xbox Series X|S и PlayStation Store для PlayStation 4 и 5. Игра появится на Nintendo Switch в конце этого года.

Издание Precious Edition было создано для поклонников Толкина. Daedalic Entertainment и NACON сделали все возможное, чтобы создать захватывающий пакет, который включает в себя более 100 потрясающих произведений искусства, сборник знаний для углубления ваших знаний о Средиземье, дополнительные фразы на синдарине для эльфов игры, благодаря которым вы почувствуете, что находитесь к востоку от Туманных гор, и многое другое. Это издание, ориентированное на погружение игроков в мир Средиземья, наверняка понравится как фанатам, так и геймерам.

The Lord of the Rings: Gollum: Precious Edition

Содержание:

Игра The Lord of the Rings: Gollum

Эксклюзивный концепт-арт | Более 100 оригинальных эскизов и секретов разработки

Справочник знаний | Узнайте больше о невыразимой истории Средиземья

Оригинальный саундтрек | Эпический оркестровый 17-трековый альбом

Расширение синдаринского ВО | Дополнительная озвучка на эльфийском языке синдарин, сделанная профессионалами и сделанная для заядлых фанатов Средиземья, которые хотят еще больше погрузиться в мир Толкина.

Цена:

Steam: 59,99 долларов США / 59,99 евро

Магазин Microsoft: 69,99 долларов США / 69,99 евро.

PlayStationStore: 69,99 долларов США / 69,99 евро

Стандартное издание The Lord of the Rings: Gollum

Содержание:

Игра The Lord of the Rings: Gollum

Цена:

Steam: 49,99 долларов США / 49,99 евро

Магазин Microsoft: 59,99 долларов США / 59,99 евро.

PlayStationStore: 59,99 долларов США / 59,99 евро

Каждый предзаказ, будь то издание Precious или стандартное, также откроет 6 эксклюзивных эмоций для нашего необычного героя Смеагола.