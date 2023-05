Прохождение The Lord of the Rings: Gollum займет около 20 часов ©

The Lord of the Rings: Gollum долго ждали, но после нескольких лет ожидания и нескольких задержек, Daedalic Entertainment наконец-то почти выпустила игру в жанре стелс-экшен-адвенчуры. Обещание сюжета, который полностью сосредоточен на персонаже Смеаголе, конечно же, является одной из главных достопримечательностей игры, но насколько насыщенным может быть опыт игроков?

В недавнем интервью продюсер The Lord of the Rings: Gollum продюсер Харальд Риглер ответил именно на этот вопрос, сообщив, что те, кто будет проходить игру в "спокойном" темпе, занимаясь исследованием и необязательными диалогами, смогут получить от игры около 20 часов.

"Спокойное прохождение игры с исследованием великолепно созданного окружения и прослушиванием диалогов займет около 20 часов", - сказал Риглер. "Заядлые игроки смогут пройти игру быстрее, но мы советуем всем не торопиться и дышать воздухом Средиземья".

Учитывая тот факт, что The Lord of the Rings: Gollum будет линейно спроектированной игрой, около 20 часов кажется вполне приемлемым временем прохождения, хотя то, как она использует это время и какой уровень качества обеспечивает основной и дополнительный контент, конечно, будет тем, на что многие будут обращать больше внимания.

The Lord of the Rings: Голлум" выйдет 25 мая для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.