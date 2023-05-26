Разработчики делятся своими неудачами, в поддержку создателей Gollum "Никто не хочет выпускать плохую игру"

После выхода The Lord of the Rings: Gollum, получившей отрицательные отзывы, некоторые разработчики игры открыто выступили в защиту и поделились своими собственными историями.
Один из таких разработчиков - Дэнни Карлоун, старший художник по окружению God of War студии Santa Monica Studio. В своем твите Карлоун поделился фотографией стены в своем доме, на которой изображены все игры, над которыми он работал до сих пор, включая God of War Ragnarok, Rise of the Tomb Raider, Marvel's Avengers и Sonic Boom. Последняя игра особенно важна, как объясняет Карлон: "Я выставляю свою игру с "самой низкой оценкой", потому что горжусь временем, которое я провел, работая с некоторыми из моих любимых людей в этой индустрии".
В том же твите Карлон делится рейтингом игры Sonic Boom, который составляет скромные 32 балла, и добавляет:
Игры трудно делать. Независимо от оценки, в каждом проекте есть положительные моменты/уроки. Я выставляю свою игру с самой низкой оценкой, потому что горжусь временем, которое я провел, работая с некоторыми из моих любимых людей в этой индустрии. Некоторые вещи не зависят от вас. Будьте добры друг к другу.
Аналогично, режиссер Silent Hill: Townfall Джон Маккеллан из No Code поделился скриншотом оценки для All Points Bulletin, добавив:
Все еще горжусь нашей работой. Множество 4/10 сделали [день] отрезвляющим. Никто не хочет выпускать плохую игру, и есть тысячи причин, по которым это может произойти, и которые никто не может контролировать. Все, что вы можете сделать, это извлечь из этого уроки.
Аарон Дуркин из студии Super Spline, создавшей John Wick Hex, также принял участие в дискуссии, поделившись скриншотом оценки All-Star Karate для Nintendo Wii и сказав:
Когда-то давно я многому научился и хорошо провел время с небольшой командой, пытавшейся сделать что-то забавное для детей. Никто не стремится сделать плохую игру. Это тяжелый бизнес!.
Джек Тондер, который ранее работал в Firesprite Games, также поделился несколькими мудрыми словами вместе со скриншотом оценки игры 2017 года The Troll and I:
Это была первая игра, над которой я работал от начала до конца. Группа талантливых людей пыталась сделать что-то очень амбициозное, но по разным причинам это не получилось, но работа над ней, по сути, научила меня быть геймплейным аниматором.
Бывший разработчик BioWare и Blizzard Марсель Хатам написал:
Сегодня мне действительно жаль команду Gollum. Я не ожидал, что игра подожжет мир (и в ней определенно было несколько сомнительных решений), но видеть такое критическое поражение очень грустно.
Аналогичным образом, художник по окружающей среде компании Rocksteady Games Джерис Дианингана сказала следюущее:
Знаете что? Я посылаю много поддержки некоторым разработчикам, потому что иногда вы действительно ничего не можете поделать, когда находитесь в определенном положении. [...] Удачи, люди, я с вами.
Это как? Типа вы не хотели, но понос, предательски, сам стекал по ляшкам?
Просто никогда такого не было, и вот опять.
Это не поддержка а оправдание своих рук из одного места и мозга!
Разработчики сами не знали как игру делать, и по итогу без нормального сюжета и без оптимизация с графикой 2013 года.
Ты сейчас Элден описал, вот только ей это не помешало получить рейтинг другой...
Немного глянул прохождение минут 15, думал это стелс как стикс например, но на деле куда хуже геймплейно. Ну визуал голума стремный, отталкивает. Все остальное хз
Запуская игру и Сразу крашит ее
Игроки уже устали от дерьмовых игр, которые изначально позиционируются как качественный, хороший, законченный (!) продукт, а на выходе оказываются недоделанными, убогими и обманывающими игроков какулями, поэтому на данный момент не важно, дебютный это проект или нет, реакция игроков будет такой, какой она должна быть на подобные вещи и делать какие-то поблажки во времена "выпустим сейчас, а потом допилим" не стоит, это серьёзная проблема, и реакции игроков, а так же покупка или не покупка игры - это инструменты борьбы с раздолбайством, в конце концов, в геймдеве много примеров как не надо и есть откуда взять урок
Ну допустим с сюжетом у них не сложилось. ОК,бывает.
Но когда игрокам суют графику и механики 2010ых годов ,которые ртх 4090 тянет в 45 фпс ,разработчики сказали игрокам " Жрите наше г%вно,жрите"
На что и получили справедливый ответ от игроков "Идите нах%й"