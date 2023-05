Разработчики делятся своими неудачами, в поддержку создателей Gollum "Никто не хочет выпускать плохую игру" ©

После выхода The Lord of the Rings: Gollum, получившей отрицательные отзывы, некоторые разработчики игры открыто выступили в защиту и поделились своими собственными историями.

Один из таких разработчиков - Дэнни Карлоун, старший художник по окружению God of War студии Santa Monica Studio. В своем твите Карлоун поделился фотографией стены в своем доме, на которой изображены все игры, над которыми он работал до сих пор, включая God of War Ragnarok, Rise of the Tomb Raider, Marvel's Avengers и Sonic Boom. Последняя игра особенно важна, как объясняет Карлон: "Я выставляю свою игру с "самой низкой оценкой", потому что горжусь временем, которое я провел, работая с некоторыми из моих любимых людей в этой индустрии".



В том же твите Карлон делится рейтингом игры Sonic Boom, который составляет скромные 32 балла, и добавляет:

Игры трудно делать. Независимо от оценки, в каждом проекте есть положительные моменты/уроки. Я выставляю свою игру с самой низкой оценкой, потому что горжусь временем, которое я провел, работая с некоторыми из моих любимых людей в этой индустрии. Некоторые вещи не зависят от вас. Будьте добры друг к другу.

Аналогично, режиссер Silent Hill: Townfall Джон Маккеллан из No Code поделился скриншотом оценки для All Points Bulletin, добавив:

Все еще горжусь нашей работой. Множество 4/10 сделали [день] отрезвляющим. Никто не хочет выпускать плохую игру, и есть тысячи причин, по которым это может произойти, и которые никто не может контролировать. Все, что вы можете сделать, это извлечь из этого уроки.

Аарон Дуркин из студии Super Spline, создавшей John Wick Hex, также принял участие в дискуссии, поделившись скриншотом оценки All-Star Karate для Nintendo Wii и сказав:

Когда-то давно я многому научился и хорошо провел время с небольшой командой, пытавшейся сделать что-то забавное для детей. Никто не стремится сделать плохую игру. Это тяжелый бизнес!.

Джек Тондер, который ранее работал в Firesprite Games, также поделился несколькими мудрыми словами вместе со скриншотом оценки игры 2017 года The Troll and I:

Это была первая игра, над которой я работал от начала до конца. Группа талантливых людей пыталась сделать что-то очень амбициозное, но по разным причинам это не получилось, но работа над ней, по сути, научила меня быть геймплейным аниматором.

Бывший разработчик BioWare и Blizzard Марсель Хатам написал:

Сегодня мне действительно жаль команду Gollum. Я не ожидал, что игра подожжет мир (и в ней определенно было несколько сомнительных решений), но видеть такое критическое поражение очень грустно.

Аналогичным образом, художник по окружающей среде компании Rocksteady Games Джерис Дианингана сказала следюущее:

Знаете что? Я посылаю много поддержки некоторым разработчикам, потому что иногда вы действительно ничего не можете поделать, когда находитесь в определенном положении. [...] Удачи, люди, я с вами.