The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
5.6 181 оценка

Разработчики делятся своими неудачами, в поддержку создателей Gollum "Никто не хочет выпускать плохую игру"

©
Procy_on
Новости

После выхода The Lord of the Rings: Gollum, получившей отрицательные отзывы, некоторые разработчики игры открыто выступили в защиту и поделились своими собственными историями.

Один из таких разработчиков - Дэнни Карлоун, старший художник по окружению God of War студии Santa Monica Studio. В своем твите Карлоун поделился фотографией стены в своем доме, на которой изображены все игры, над которыми он работал до сих пор, включая God of War Ragnarok, Rise of the Tomb Raider, Marvel's Avengers и Sonic Boom. Последняя игра особенно важна, как объясняет Карлон: "Я выставляю свою игру с "самой низкой оценкой", потому что горжусь временем, которое я провел, работая с некоторыми из моих любимых людей в этой индустрии".

В том же твите Карлон делится рейтингом игры Sonic Boom, который составляет скромные 32 балла, и добавляет:

Игры трудно делать. Независимо от оценки, в каждом проекте есть положительные моменты/уроки. Я выставляю свою игру с самой низкой оценкой, потому что горжусь временем, которое я провел, работая с некоторыми из моих любимых людей в этой индустрии. Некоторые вещи не зависят от вас. Будьте добры друг к другу.

Аналогично, режиссер Silent Hill: Townfall Джон Маккеллан из No Code поделился скриншотом оценки для All Points Bulletin, добавив:

Все еще горжусь нашей работой. Множество 4/10 сделали [день] отрезвляющим. Никто не хочет выпускать плохую игру, и есть тысячи причин, по которым это может произойти, и которые никто не может контролировать. Все, что вы можете сделать, это извлечь из этого уроки.

Аарон Дуркин из студии Super Spline, создавшей John Wick Hex, также принял участие в дискуссии, поделившись скриншотом оценки All-Star Karate для Nintendo Wii и сказав:

Когда-то давно я многому научился и хорошо провел время с небольшой командой, пытавшейся сделать что-то забавное для детей. Никто не стремится сделать плохую игру. Это тяжелый бизнес!.

Джек Тондер, который ранее работал в Firesprite Games, также поделился несколькими мудрыми словами вместе со скриншотом оценки игры 2017 года The Troll and I:

Это была первая игра, над которой я работал от начала до конца. Группа талантливых людей пыталась сделать что-то очень амбициозное, но по разным причинам это не получилось, но работа над ней, по сути, научила меня быть геймплейным аниматором.

Бывший разработчик BioWare и Blizzard Марсель Хатам написал:

Сегодня мне действительно жаль команду Gollum. Я не ожидал, что игра подожжет мир (и в ней определенно было несколько сомнительных решений), но видеть такое критическое поражение очень грустно.

Аналогичным образом, художник по окружающей среде компании Rocksteady Games Джерис Дианингана сказала следюущее:

Знаете что? Я посылаю много поддержки некоторым разработчикам, потому что иногда вы действительно ничего не можете поделать, когда находитесь в определенном положении. [...] Удачи, люди, я с вами.
Индустрия
-9
9
Последние посты по игре The Lord of the Rings: Gollum
"Бегите, глупцы" - Создатели провального The Lord of the Rings Gollum делают еще одну игру в той же вселенной
"Бегите, глупцы" - Создатели провального The Lord of the Rings Gollum делают еще одну игру в той же вселенной
The Lord of the Rings: Gollum "Трейнер +7" [UPD: 26.05.2023] {GreenHouse / WeMod}
The Lord of the Rings: Gollum "Трейнер +7" [UPD: 26.05.2023] {GreenHouse / WeMod}
The Lord of the Rings Gollum "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 25.05.2023] {ModEngine}
The Lord of the Rings Gollum "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 25.05.2023] {ModEngine}
Комментарии: 9
Ваш комментарий
TAPAKAH222
Никто не хочет выпускать плохую игру, и есть тысячи причин, по которым это может произойти, и которые никто не может контролировать.

Это как? Типа вы не хотели, но понос, предательски, сам стекал по ляшкам?

8
Destroited

Просто никогда такого не было, и вот опять.

2
HVTE

Это не поддержка а оправдание своих рук из одного места и мозга!

2
kotasha

Разработчики сами не знали как игру делать, и по итогу без нормального сюжета и без оптимизация с графикой 2013 года.

1
DanteMax31

Ты сейчас Элден описал, вот только ей это не помешало получить рейтинг другой...

1
-zotik-

Немного глянул прохождение минут 15, думал это стелс как стикс например, но на деле куда хуже геймплейно. Ну визуал голума стремный, отталкивает. Все остальное хз

1
Gector17792020

Запуская игру и Сразу крашит ее

1
ComplaisantZhi

Игроки уже устали от дерьмовых игр, которые изначально позиционируются как качественный, хороший, законченный (!) продукт, а на выходе оказываются недоделанными, убогими и обманывающими игроков какулями, поэтому на данный момент не важно, дебютный это проект или нет, реакция игроков будет такой, какой она должна быть на подобные вещи и делать какие-то поблажки во времена "выпустим сейчас, а потом допилим" не стоит, это серьёзная проблема, и реакции игроков, а так же покупка или не покупка игры - это инструменты борьбы с раздолбайством, в конце концов, в геймдеве много примеров как не надо и есть откуда взять урок

1
Gualtieri

Ну допустим с сюжетом у них не сложилось. ОК,бывает.
Но когда игрокам суют графику и механики 2010ых годов ,которые ртх 4090 тянет в 45 фпс ,разработчики сказали игрокам " Жрите наше г%вно,жрите"
На что и получили справедливый ответ от игроков "Идите нах%й"

0