The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
6.7 128 оценок

Разработчики The Lord of the Rings: Gollum представили расширенные системные требования с трассировкой лучей

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monk70
Новости

В следующем месяце выйдет The Lord of the Rings: Gollum, свежий пересказ культового персонажа из комиксов Дж.Р.Р. Толкина. Как и в некоторых других играх для ПК, в этом приключении будут впечатляющие визуальные функции, если у вас есть подходящее оборудование, включая технологию трассировки лучей Nvidia.

Геймеры на ПК с аппаратным обеспечением GeForce RTX также получат выгоду от технологии масштабирования Nvidia DLSS 3 и DLSS 2, позволяющей им испытывать отражения и тени с трассировкой лучей при максимально возможной частоте кадров. Что касается фактических требований, LOTR: Gollum имеет довольно высокие требования к графическому процессору даже без включения трассировки лучей.

Для стандартного 1080p и 30 кадров в секунду с низкими и средними настройками вы сможете обойтись GeForce GTX 1060 или RTX 2060, но для всего, что выше этого, потребуется RTX 3060 и выше. Для рендеринга игры в 4K и с включенной трассировкой лучей потребуется более новый графический процессор Nvidia 40-й серии, но, по крайней мере, требования к емкости хранилища довольно малы по сравнению с ним.

Минимальные (1080p)

  • Предустановка: Низкие
  • Частота кадров: 30 кадров в секунду
  • GTX 1060 или RTX 2060
  • Intel i5-4660 или AMD Ryzen 3 1200
  • 6 ГБ ОЗУ
  • Windows 10/11
  • 45 ГБ жесткий диск

Рекомендуемые (1080p)

  • Предустановка: Средние
  • Частота кадров: 60 кадров в секунду
  • RTX 3060
  • Intel i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600
  • 6 ГБ ОЗУ
  • Windows 10/11
  • 45 ГБ SSD

Высокие (1440p)

  • Предустановка: Высокие
  • Частота кадров: 60 кадров в секунду
  • RTX 3070 (с настройкой качества DLSS)
  • Intel i7-4770 или AMD Ryzen 5 2600
  • 8 ГБ ОЗУ
  • Windows 10/11
  • 45 ГБ SSD

Ультра (2160p)

  • Предустановка: Ультра
  • Частота кадров: 60 кадров в секунду
  • RTX 3070 (с настройкой производительности DLSS)
  • Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600
  • 8 ГБ ОЗУ
  • Windows 10/11
  • Жесткий диск 45 ГБ

Минимальные с трассировкой лучей (1080p)

  • Предустановка: Средние
  • Частота кадров: 60 кадров в секунду
  • RTX 3060 (с настройкой качества DLSS)
  • Intel i3-6100 или AMD Ryzen 5 2600
  • 8 ГБ ОЗУ
  • Windows 10/11
  • 45 ГБ SSD

Рекомендуемые с трассировкой лучей (1440p)

  • Предустановка: Высокие
  • Частота кадров: 60 кадров в секунду
  • RTX 4070 (с настройкой качества DLSS)
  • Intel i3-6100 или AMD Ryzen 5 2600
  • 10 ГБ ОЗУ
  • Windows 10/11
  • 45 ГБ SSD

Ультра с трассировкой лучей (2160p)

  • Предустановка: Эпические
  • Частота кадров: 60 кадров в секунду
  • RTX 4080 (с настройкой производительности DLSS)
  • Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600
  • 16 ГБ ОЗУ
  • Windows 10/11
  • 45 ГБ SSD

После нескольких задержек The Lord of the Rings Gollum выходит 25 мая для ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.

ПК
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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Сyberpunk

у игры графика уровня 2015 года... зачем ей такие высокие требования?

8
AT_Sagor

Это они ещё упали. Были значительно выше, ЗНАЧИТЕЛЬНО!

4
Artery Kaulitz

Тем временем есть уже Middle-Earth: Shadow of War с HD паком, который требует 1070 и выглядит гораздо лучше... А ещё, стоит учесть, Shadow of War это не стелс-бродилка, а игра с массовыми осадами крепостей, большими локациями и кучей экшена. Эх, совсем разработчики забили на оптимизацию сейчас

5
Durka bezveruishix Artery Kaulitz

Это был оптимизон года, помню тесты на самых калькуляторных (по меркам игровых) ПК она не просто запускалась, а в более менее стабильные 30 шла на минималках.
https://www.youtube.com/watch?v=UWWwUk1UrO8

1
jax baron Artery Kaulitz

я ещё добавлю что с нд паком это фулл хд а там была ещё настройка масштабирка что на деле можно выкручивать до мозгов.

0
Balbesu

Как-то так оно всё выходит

7
Ryuzake

Жесткий был троллинг от разрабов :D

5
Деиман

Я смотрю на все это и думаю, эти ребята наверное рофлят над ПК или они дурочки ?

3
InboxM

1060 или 2060 Или,или. Что между ними общего?

3
StingerV

Вообше это уже преступление требовать на топовых видяхах юзать длсс перфоманс. это же мыло голимое будет, так бы уже сразу и сказали что нужно запускать сразу в 720р и не парится с апскейлингом

3
demanik1

А что такого? В киберпуке 4080 в 4к с DLSS quality на психо лучах не может выдать 60фпс

0
Kitocun

Даг это что получается кибепанк курит чтоли теперь можно будет предстоящую 5090 на голуме тестить

2
StingerV

ну как обычно, а карты амд чё не указали, раньше вот что было:

Новые минимальные системные требования:

Видеокарта: NVIDIA RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB)

Раньше — NVIDIA GeForce GTX 1080 или RTX 2060

Новые рекомендуемые системные требования:

Видеокарта: NVIDIA RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

Раньше — NVIDIA GeForce RTX 3080

теперь типо на амд игра не запустится что ли, чё мудрят разрабы, сами то не знают как их игра работает. наверно в последний день скомпилируют игру и выкатят как есть кусок неоптимизированного кода

0