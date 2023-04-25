Разработчики The Lord of the Rings: Gollum представили расширенные системные требования с трассировкой лучей

В следующем месяце выйдет The Lord of the Rings: Gollum, свежий пересказ культового персонажа из комиксов Дж.Р.Р. Толкина. Как и в некоторых других играх для ПК, в этом приключении будут впечатляющие визуальные функции, если у вас есть подходящее оборудование, включая технологию трассировки лучей Nvidia.
Геймеры на ПК с аппаратным обеспечением GeForce RTX также получат выгоду от технологии масштабирования Nvidia DLSS 3 и DLSS 2, позволяющей им испытывать отражения и тени с трассировкой лучей при максимально возможной частоте кадров. Что касается фактических требований, LOTR: Gollum имеет довольно высокие требования к графическому процессору даже без включения трассировки лучей.
Для стандартного 1080p и 30 кадров в секунду с низкими и средними настройками вы сможете обойтись GeForce GTX 1060 или RTX 2060, но для всего, что выше этого, потребуется RTX 3060 и выше. Для рендеринга игры в 4K и с включенной трассировкой лучей потребуется более новый графический процессор Nvidia 40-й серии, но, по крайней мере, требования к емкости хранилища довольно малы по сравнению с ним.
Минимальные (1080p)
- Предустановка: Низкие
- Частота кадров: 30 кадров в секунду
- GTX 1060 или RTX 2060
- Intel i5-4660 или AMD Ryzen 3 1200
- 6 ГБ ОЗУ
- Windows 10/11
- 45 ГБ жесткий диск
Рекомендуемые (1080p)
- Предустановка: Средние
- Частота кадров: 60 кадров в секунду
- RTX 3060
- Intel i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600
- 6 ГБ ОЗУ
- Windows 10/11
- 45 ГБ SSD
Высокие (1440p)
- Предустановка: Высокие
- Частота кадров: 60 кадров в секунду
- RTX 3070 (с настройкой качества DLSS)
- Intel i7-4770 или AMD Ryzen 5 2600
- 8 ГБ ОЗУ
- Windows 10/11
- 45 ГБ SSD
Ультра (2160p)
- Предустановка: Ультра
- Частота кадров: 60 кадров в секунду
- RTX 3070 (с настройкой производительности DLSS)
- Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600
- 8 ГБ ОЗУ
- Windows 10/11
- Жесткий диск 45 ГБ
Минимальные с трассировкой лучей (1080p)
- Предустановка: Средние
- Частота кадров: 60 кадров в секунду
- RTX 3060 (с настройкой качества DLSS)
- Intel i3-6100 или AMD Ryzen 5 2600
- 8 ГБ ОЗУ
- Windows 10/11
- 45 ГБ SSD
Рекомендуемые с трассировкой лучей (1440p)
- Предустановка: Высокие
- Частота кадров: 60 кадров в секунду
- RTX 4070 (с настройкой качества DLSS)
- Intel i3-6100 или AMD Ryzen 5 2600
- 10 ГБ ОЗУ
- Windows 10/11
- 45 ГБ SSD
Ультра с трассировкой лучей (2160p)
- Предустановка: Эпические
- Частота кадров: 60 кадров в секунду
- RTX 4080 (с настройкой производительности DLSS)
- Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600
- 16 ГБ ОЗУ
- Windows 10/11
- 45 ГБ SSD
После нескольких задержек The Lord of the Rings Gollum выходит 25 мая для ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.
у игры графика уровня 2015 года... зачем ей такие высокие требования?
Это они ещё упали. Были значительно выше, ЗНАЧИТЕЛЬНО!
Тем временем есть уже Middle-Earth: Shadow of War с HD паком, который требует 1070 и выглядит гораздо лучше... А ещё, стоит учесть, Shadow of War это не стелс-бродилка, а игра с массовыми осадами крепостей, большими локациями и кучей экшена. Эх, совсем разработчики забили на оптимизацию сейчас
Это был оптимизон года, помню тесты на самых калькуляторных (по меркам игровых) ПК она не просто запускалась, а в более менее стабильные 30 шла на минималках.
https://www.youtube.com/watch?v=UWWwUk1UrO8
я ещё добавлю что с нд паком это фулл хд а там была ещё настройка масштабирка что на деле можно выкручивать до мозгов.
Как-то так оно всё выходит
Жесткий был троллинг от разрабов :D
Я смотрю на все это и думаю, эти ребята наверное рофлят над ПК или они дурочки ?
1060 или 2060 Или,или. Что между ними общего?
Вообше это уже преступление требовать на топовых видяхах юзать длсс перфоманс. это же мыло голимое будет, так бы уже сразу и сказали что нужно запускать сразу в 720р и не парится с апскейлингом
А что такого? В киберпуке 4080 в 4к с DLSS quality на психо лучах не может выдать 60фпс
Даг это что получается кибепанк курит чтоли теперь можно будет предстоящую 5090 на голуме тестить
ну как обычно, а карты амд чё не указали, раньше вот что было:
Новые минимальные системные требования:
Видеокарта: NVIDIA RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB)
Раньше — NVIDIA GeForce GTX 1080 или RTX 2060
Новые рекомендуемые системные требования:
Видеокарта: NVIDIA RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)
Раньше — NVIDIA GeForce RTX 3080
теперь типо на амд игра не запустится что ли, чё мудрят разрабы, сами то не знают как их игра работает. наверно в последний день скомпилируют игру и выкатят как есть кусок неоптимизированного кода