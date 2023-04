Разработчики The Lord of the Rings: Gollum представили расширенные системные требования с трассировкой лучей ©

В следующем месяце выйдет The Lord of the Rings: Gollum, свежий пересказ культового персонажа из комиксов Дж.Р.Р. Толкина. Как и в некоторых других играх для ПК, в этом приключении будут впечатляющие визуальные функции, если у вас есть подходящее оборудование, включая технологию трассировки лучей Nvidia.

Геймеры на ПК с аппаратным обеспечением GeForce RTX также получат выгоду от технологии масштабирования Nvidia DLSS 3 и DLSS 2, позволяющей им испытывать отражения и тени с трассировкой лучей при максимально возможной частоте кадров. Что касается фактических требований, LOTR: Gollum имеет довольно высокие требования к графическому процессору даже без включения трассировки лучей.

Для стандартного 1080p и 30 кадров в секунду с низкими и средними настройками вы сможете обойтись GeForce GTX 1060 или RTX 2060, но для всего, что выше этого, потребуется RTX 3060 и выше. Для рендеринга игры в 4K и с включенной трассировкой лучей потребуется более новый графический процессор Nvidia 40-й серии, но, по крайней мере, требования к емкости хранилища довольно малы по сравнению с ним.

Минимальные (1080p)

Предустановка: Низкие

Частота кадров: 30 кадров в секунду

GTX 1060 или RTX 2060

Intel i5-4660 или AMD Ryzen 3 1200

6 ГБ ОЗУ

Windows 10/11

45 ГБ жесткий диск

Рекомендуемые (1080p)

Предустановка: Средние

Частота кадров: 60 кадров в секунду

RTX 3060

Intel i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600

6 ГБ ОЗУ

Windows 10/11

45 ГБ SSD

Высокие (1440p)

Предустановка: Высокие

Частота кадров: 60 кадров в секунду

RTX 3070 (с настройкой качества DLSS)

Intel i7-4770 или AMD Ryzen 5 2600

8 ГБ ОЗУ

Windows 10/11

45 ГБ SSD

Ультра (2160p)

Предустановка: Ультра

Частота кадров: 60 кадров в секунду

RTX 3070 (с настройкой производительности DLSS)

Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600

8 ГБ ОЗУ

Windows 10/11

Жесткий диск 45 ГБ

Минимальные с трассировкой лучей (1080p)

Предустановка: Средние

Частота кадров: 60 кадров в секунду

RTX 3060 (с настройкой качества DLSS)

Intel i3-6100 или AMD Ryzen 5 2600

8 ГБ ОЗУ

Windows 10/11

45 ГБ SSD

Рекомендуемые с трассировкой лучей (1440p)

Предустановка: Высокие

Частота кадров: 60 кадров в секунду

RTX 4070 (с настройкой качества DLSS)

Intel i3-6100 или AMD Ryzen 5 2600

10 ГБ ОЗУ

Windows 10/11

45 ГБ SSD

Ультра с трассировкой лучей (2160p)

Предустановка: Эпические

Частота кадров: 60 кадров в секунду

RTX 4080 (с настройкой производительности DLSS)

Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600

16 ГБ ОЗУ

Windows 10/11

45 ГБ SSD

После нескольких задержек The Lord of the Rings Gollum выходит 25 мая для ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.