Разработчики The Lord of the Rings: Gollum рассказали о работе над Голлумом

Присоединяйтесь к членам команды разработчиков, чтобы погрузиться в процесс создания культового персонажа Голлума, включая его внешний вид, его способности, процесс написания сценария и озвучивание персонажа в этом закулисном дневнике разработки The Lord of the Rings: Gollum.
Познакомьтесь с нерассказанной историей в игре The Lord of the Rings: Gollum, приключенческой игре, где протагонист отправляется на поиски единственной дорогой для него вещи. Вам придется управлять и Смеаголом, и Голлумом во время путешествия по знаменитым местам, рассказывая о его пребывании в качестве раба под Темной башней и о его скитаниях с эльфами Мирквуда, а также взаимодействуя со знаковыми персонажами серии.
The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и позднее на Nintendo Switch.
И этот ваш графен 2013 года требует 4070, разрабы реально скоро вообще не будут выпускать игры с оптимизацией, а хотя это уже происходит.
отменяйте уже эту помойку,не позорьтесь.Как можно было нарисовать такого убогого главного героя?
Да там вся графика убогая, при этом требования как у какого-то невероятного проекта, который опережает своё время по графике на лет 50.
+))))
Вот бы увидеть такого Голлума в качестве гг как Shadow of War в 1 и 2 части! Тогда бы не так обидно было бы за саму игру... возможно даже и купил но пожалуй воздержусь. )
это наверно для детей от 5 до 12 лет, детки будут довольны
типо багснакс?)
Ей богу, игра про историю ведра, упавшего в колодец, в подземельях Мории и спалившего всю тусовку, была бы куда интереснее. У них вон, Голум культовый персонаж. Ведро по культовей будет.
Голый,шмыга
у меня такое ощущение будто они хотели ее выпустить в момент выхода некстген консолей , но все графон засрали в тизерах , и они решили подождать ,мол может прокатит как обычная игра а не как некстген игра