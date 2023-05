Разработчики The Lord of the Rings: Gollum рассказали о работе над Голлумом ©

Присоединяйтесь к членам команды разработчиков, чтобы погрузиться в процесс создания культового персонажа Голлума, включая его внешний вид, его способности, процесс написания сценария и озвучивание персонажа в этом закулисном дневнике разработки The Lord of the Rings: Gollum.

Познакомьтесь с нерассказанной историей в игре The Lord of the Rings: Gollum, приключенческой игре, где протагонист отправляется на поиски единственной дорогой для него вещи. Вам придется управлять и Смеаголом, и Голлумом во время путешествия по знаменитым местам, рассказывая о его пребывании в качестве раба под Темной башней и о его скитаниях с эльфами Мирквуда, а также взаимодействуя со знаковыми персонажами серии.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и позднее на Nintendo Switch.