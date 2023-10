Разработка The Lord of the Rings: Gollum стоила более 15 млн. евро ©

The Lord of the Rings: Gollum окончательно исчезла с радаров за последние несколько месяцев из-за катастрофического запуска, ознаменовавшего провал, произошедший прямо с первых мгновений выхода проекта: после Gollum , по сути, Daedalic Entertainment больше не будет разрабатывать видеоигры.

Несмотря на отсутствие новостей, недавно появилась интересная информация, касающаяся финансовой стороны проекта. некоторой интересной информации – на разработку The Lord of the Rings: Gollum было потрачено более 15 миллионов евро. О этом заявил YouTube-аккаунт Game Two, который провел расследование закулисья игры.

Несмотря на то, что это видео на немецком языке, благодаря переводу некоторых документов, появившихся на отметке 32:30, можно увидеть отсылку к одной детали: 15 миллионов евро было потрачено на разработку The Lord of the Rings: Gollum.