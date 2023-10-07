Разработка The Lord of the Rings: Gollum стоила более 15 млн. евро

The Lord of the Rings: Gollum окончательно исчезла с радаров за последние несколько месяцев из-за катастрофического запуска, ознаменовавшего провал, произошедший прямо с первых мгновений выхода проекта: после Gollum , по сути, Daedalic Entertainment больше не будет разрабатывать видеоигры.
Несмотря на отсутствие новостей, недавно появилась интересная информация, касающаяся финансовой стороны проекта. некоторой интересной информации – на разработку The Lord of the Rings: Gollum было потрачено более 15 миллионов евро. О этом заявил YouTube-аккаунт Game Two, который провел расследование закулисья игры.
Несмотря на то, что это видео на немецком языке, благодаря переводу некоторых документов, появившихся на отметке 32:30, можно увидеть отсылку к одной детали: 15 миллионов евро было потрачено на разработку The Lord of the Rings: Gollum.
14.9 ушли на бухло и шлюх, и только тысяч сто на саму игру, и то она даже эти сто тысяч не отрабатывает, максимум ее бюджет это ящик пива
то что шлюхи и бухло смогли за сто тысяч сделать игру - уже результат, ящик пива на маркетинг ушёл.
Индусы на аутсосрсе сделали бы намного лучше игру, и потребовали бы в 10 раз меньше денег.
Ничего себе сумма! Теперь, я вполне понимаю лицо Голума с превью.
Стопудов почти все попилили, а игру делали индусы на аутсорсе за пару рупий.
Это не игра, это пародия. Больно смотреть на Смегола. Кто это вообще или что?) Больно смотреть на геймплей. На графику насрать ибо не графоман. А сюжет спросите вы? Увы и ах его тут нет) не игру выпустили, полное говhо. А ведь яее ждал. Как фанат колец.
Отдали бы лучше эти деньги Пираньям и те бы может быть сделали бы Elex 2 подороже и по богаче.
Звучит как распил бюджета. 15 лямов в минус, а на выходе тротуар покрытый из переработанного асфальта.
Игра которая выглядит хуже чем Русы против ящеров...
Ну хоть не много потратили
Когда она была в разработке я думал это игра делается в духе стимулятора козла, ведь тогда казалось кто захочет играть за голума? а оказалось что на это делались большие ставки.
играл в неё на релизе. какого-то негатива не испытал. просто игра по властелину колец по типу как раньше делали игры к выходу фильма. больше ужаснуло, что из-за не самого важного релиза в мире такая легенда как дедайлики закрылись. больше никаких депоний, мир двухмерных квестов посерел.