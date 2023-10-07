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The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
4.7 277 оценок

Разработка The Lord of the Rings: Gollum стоила более 15 млн. евро

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monk70
Новости

The Lord of the Rings: Gollum окончательно исчезла с радаров за последние несколько месяцев из-за катастрофического запуска, ознаменовавшего провал, произошедший прямо с первых мгновений выхода проекта: после Gollum , по сути, Daedalic Entertainment больше не будет разрабатывать видеоигры.

Несмотря на отсутствие новостей, недавно появилась интересная информация, касающаяся финансовой стороны проекта. некоторой интересной информации – на разработку The Lord of the Rings: Gollum было потрачено более 15 миллионов евро. О этом заявил YouTube-аккаунт Game Two, который провел расследование закулисья игры.

Несмотря на то, что это видео на немецком языке, благодаря переводу некоторых документов, появившихся на отметке 32:30, можно увидеть отсылку к одной детали: 15 миллионов евро было потрачено на разработку The Lord of the Rings: Gollum.

-16
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
nodas

14.9 ушли на бухло и шлюх, и только тысяч сто на саму игру, и то она даже эти сто тысяч не отрабатывает, максимум ее бюджет это ящик пива

8
tazyn

то что шлюхи и бухло смогли за сто тысяч сделать игру - уже результат, ящик пива на маркетинг ушёл.

0
GayFish

Индусы на аутсосрсе сделали бы намного лучше игру, и потребовали бы в 10 раз меньше денег.

1
GhostKalik

Ничего себе сумма! Теперь, я вполне понимаю лицо Голума с превью.

0
Eclair_93

Стопудов почти все попилили, а игру делали индусы на аутсорсе за пару рупий.

0
Ingvarr Nordаsson

Это не игра, это пародия. Больно смотреть на Смегола. Кто это вообще или что?) Больно смотреть на геймплей. На графику насрать ибо не графоман. А сюжет спросите вы? Увы и ах его тут нет) не игру выпустили, полное говhо. А ведь яее ждал. Как фанат колец.

0
Lvinomord

Отдали бы лучше эти деньги Пираньям и те бы может быть сделали бы Elex 2 подороже и по богаче.

-1
AT_Sagor

Звучит как распил бюджета. 15 лямов в минус, а на выходе тротуар покрытый из переработанного асфальта.

-1
Real Slim Shady

Игра которая выглядит хуже чем Русы против ящеров...

-1
caliskan

Ну хоть не много потратили

-1
KleptomaniacalAlbert

Когда она была в разработке я думал это игра делается в духе стимулятора козла, ведь тогда казалось кто захочет играть за голума? а оказалось что на это делались большие ставки.

-1
Stalker608

играл в неё на релизе. какого-то негатива не испытал. просто игра по властелину колец по типу как раньше делали игры к выходу фильма. больше ужаснуло, что из-за не самого важного релиза в мире такая легенда как дедайлики закрылись. больше никаких депоний, мир двухмерных квестов посерел.

-3