Релизный трейлер приключения The Lord of The Rings: Gollum

Daedalic Entertainment выпустили релизный трейлер фентезийного приключения The Lord of The Rings: Gollum.
Пользователи будут пробираться по Средиземью, делая выбор, в кого перевоплотиться - в мрачного Голлума или в более мягкого Смеагола. Геймплей будет включать в себя элементы стелса и паркура, поэтому бой не является приоритетом для победы.
Игра выйдет завтра на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S. Версия для Nintendo Switch запланирована на конец 2023 года.
Вот смотрю я на нее и кроме как ассоциации по отмытию бабла в ней не вижу. Она всратая вообще по всем возможным параметрам и такое издатель должен блокировать уже на стадии презентации.
Если сравнивать Голума из фильма и этой чудесной игры, то в фильме он словно Брэд Питт
Уверен будет мод который вернёт рожу из фильма....
И для этого нужно 4090 за 150К.