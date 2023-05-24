The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
6.7 138 оценок

Релизный трейлер приключения The Lord of The Rings: Gollum

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butcher69
Новости

Daedalic Entertainment выпустили релизный трейлер фентезийного приключения The Lord of The Rings: Gollum.

Пользователи будут пробираться по Средиземью, делая выбор, в кого перевоплотиться - в мрачного Голлума или в более мягкого Смеагола. Геймплей будет включать в себя элементы стелса и паркура, поэтому бой не является приоритетом для победы.

Игра выйдет завтра на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S. Версия для Nintendo Switch запланирована на конец 2023 года.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Just-a-your-King

Вот смотрю я на нее и кроме как ассоциации по отмытию бабла в ней не вижу. Она всратая вообще по всем возможным параметрам и такое издатель должен блокировать уже на стадии презентации.

2
Turlion

Если сравнивать Голума из фильма и этой чудесной игры, то в фильме он словно Брэд Питт

2
Truth85

Уверен будет мод который вернёт рожу из фильма....

0
Umertviya

И для этого нужно 4090 за 150К.

0