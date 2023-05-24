Релизный трейлер приключения The Lord of The Rings: Gollum ©

Daedalic Entertainment выпустили релизный трейлер фентезийного приключения The Lord of The Rings: Gollum.

Пользователи будут пробираться по Средиземью, делая выбор, в кого перевоплотиться - в мрачного Голлума или в более мягкого Смеагола. Геймплей будет включать в себя элементы стелса и паркура, поэтому бой не является приоритетом для победы.

Игра выйдет завтра на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S. Версия для Nintendo Switch запланирована на конец 2023 года.