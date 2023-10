Сообщается, что письмо с извинениями за The Lord of the Rings: Gollum было написано с использованием ChatGPT ©

The Lord of the Rings: Gollum вышла в начале этого года и оказалась одним из самых провальных релизов игры за последнее время. После выпуска она подверглась широкой критике как со стороны журналистов, так и со стороны игроков, и вскоре после этого разработчик Daedalic Entertainment принес извинения за состояние игры.

Теперь появились новые подробности этого письма с извинениями. Как сообщает немецкий YouTube-канал Game Two, Daedalic Entertainment, очевидно, не знала ни о письме, ни о его содержании, а издатель Nacon, как сообщается, контролировал весь процесс.

Вдобавок ко всему, Game Two также утверждает, что, по словам двух анонимных источников, это письмо было написано с использованием чат-программы ChatGPT, управляемой искусственным интеллектом, и было опубликовано без проверки или корректуры. Возможно, это объяснило бы, почему в начале письма игра упоминается как The Lord of Ring: Gollum. Ситуация, мягко говоря, неловкая.

Вскоре после запуска The Lord of the Rings: Gollum было подтверждено, что Daedalic Entertainment в дальнейшем сосредоточится только на публикации, а будущая внутренняя разработка будет остановлена, и что, таким образом, вторая игра студии по The Lord of the Rings была отменена.