The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
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Стали известны размер файлов и дата предварительной загрузки The Lord of the Rings: Gollum на PS5 и PS4

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monk70
Новости

Твиттер-аккаунт PlayStation Game Size, следящей за базой данных PlayStation Store, представил размерные версии The Lord of the Rings: Gollum для PS5 и PS4 и дату предварительной загрузки за неделю до запуска приключенческого боевика от Daedalic Entertainment.

На PS5 размер скачиваемых файлов составит 30,51 ГБ, тогда как на PS4 игра займет всего 18,66 ГБ. В обоих случаях речь идет о версии 1.01 или уже патче первого дня. В любом случае размеры могут увеличиться еще больше при возможном обновлении первого дня и следующих за публикацией.

Что касается даты начала предварительной загрузки в PlayStation Store, которая, как обычно, происходит за два дня после выхода, то есть 23 мая 2023 года. Однако 25 мая состоится фактический запуск, также на ПК, Xbox Series X |S и Xbox One.

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