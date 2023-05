Стартовые продажи The Lord of the Rings: Gollum в Великобритании крайне низкие ©

The Lord of the Rings: Gollum, последняя игра по мотивам популярной франшизы, вышедшая на прошлой неделе на ПК и консолях, в очередной раз доказала, что неважно, насколько любима франшиза: если игра плохая, она не будет хорошо продаваться.

Как сообщает GamesIndustry, игра, разработанная Daedalic Entertainment, смогла дебютировать только на 6 месте в британских чартах. Это крайне слабый старт, который оказался лишь немного лучше, чем дебют LEGO 2K Drive на прошлой неделе. Подавляющее большинство проданных копий пришлось на PlayStation 5, 70%, а оставшиеся 30% разделились между консолями Xbox, 20%, и PlayStation 4, 10%.

На гораздо более позитивной ноте игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom продолжает пользоваться огромным успехом, занимая первое место в чартах еще одну неделю, несмотря на 50-процентное падение продаж по сравнению с прошлой неделей. Игра от Nintendo близка к тому, чтобы превзойти Hogwarts Legacy и стать самой продаваемой в рознице игрой в этом году.

The Lord of the Rings: Gollum уже доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и Nintendo Switch и на релизе игра получила разгромные отзывы от критиков и быстро стала самой низкооцененной игрой этого года.