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The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
4.7 275 оценок

The Lord of the Rings: Gollum доберётся до Nintendo Switch в Японии в декабре

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monk70
Новости

Famitsu объявила, что, по крайней мере в Японии, платформер-головоломка The Lord of the Rings: Gollum от Daedalic Entertainment выйдет для Nintendo Switch 14 декабря 2023 года через издателя 3goo. Стоит подчеркнуть, что о мировом распространении речи не шло.

The Lord of the Rings: Gollum предлагает игрокам взять на себя роль Голлума в приключенческих сегментах. В игре также присутствуют элементы скрытности, позволяющие игрокам взаимодействовать с окружающей средой и повествовательным игровым процессом для продвижения по сюжету. Действия, которые предпримут игроки, определят, какую сторону Горлума они увидят. Это относится к его раздвоению личности между Смеаголом и Голлумом, где Смеагол ведет себя лучше из двоих. В игровом процессе есть приключенческие сегменты лазания и подкрадывания, а также некоторые действия.

The Lord of the Rings: Gollum доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store.

3
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Omnia Smirnow
4
Nifize

Приятного аппетита

1
ImpishWill Nifize

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0
alex_jay

О счастья то японцам привалит....

2
oozzii68

Хотел скачать с Торрента но скорости ноль, эту игру просто не кто не раздает))) Думаю это знак))

0
Dragon Company

Сочувствуем япошкам

-1