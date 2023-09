The Lord of the Rings: Gollum доберётся до Nintendo Switch в Японии в декабре ©

Famitsu объявила, что, по крайней мере в Японии, платформер-головоломка The Lord of the Rings: Gollum от Daedalic Entertainment выйдет для Nintendo Switch 14 декабря 2023 года через издателя 3goo. Стоит подчеркнуть, что о мировом распространении речи не шло.

The Lord of the Rings: Gollum предлагает игрокам взять на себя роль Голлума в приключенческих сегментах. В игре также присутствуют элементы скрытности, позволяющие игрокам взаимодействовать с окружающей средой и повествовательным игровым процессом для продвижения по сюжету. Действия, которые предпримут игроки, определят, какую сторону Горлума они увидят. Это относится к его раздвоению личности между Смеаголом и Голлумом, где Смеагол ведет себя лучше из двоих. В игровом процессе есть приключенческие сегменты лазания и подкрадывания, а также некоторые действия.

The Lord of the Rings: Gollum доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store.