The Lord of the Rings: Gollum доберётся до Nintendo Switch в Японии в декабре

Приключенческий стелс-экшен, в котором игроку необходимо взять на себя роль Голлума в начале его путешествия. У вас появилась возможность посмотреть на события его глазами — со времён рабства в Тёмной Башне до жизни с эльфами в Лихолесье.

Используйте проворство, хитрость и скрытность, чтобы выжить и справиться со всеми испытаниями, которые попадутся на вашем пути. Все ваши решения во время прохождения, а также манера игры напрямую влияют на характер Голлума. Только от вас зависит, одержат верх злодейские намерения или же голос разума.