The Lord of the Rings: Gollum получил новое крупное обновление исправляющее ошибки и многое другое

The Lord of the Rings: Gollum получил новое крупное обновление, исправляющее ошибки, блокирующие прогрессию и многое другое
Компания Daedalic Entertainment выпустила новый крупный патч для игры The Lord of the Rings: Gollum, который уже доступен для всех платформ. Игроки на ПК могут рассчитывать на изменение режима DLSS с "off" на "auto", что должно повысить производительность при игре без технологии апскейлинга, но с включенным RTX.
В остальном исправлены такие ошибки, как исчезновение маркеров квестов, невзаимодействия с объектами после перезапуска, блокировка прогресса, потеря фокуса мыши и т.д. Ознакомьтесь с полной версией примечаний к патчу здесь, чтобы узнать больше подробностей. В конце разработчик говорит:
Всем нашим игрокам спасибо за терпение. Мы искренне надеемся, что эти изменения помогут вам насладиться игрой The Lord of the Rings: Gollum.
Не упоминая о других предстоящих обновлениях и улучшениях, можно сказать, что это последний патч, который получит игра. The Lord of the Rings: Gollum вышла 25 мая для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК после задержки и получила несколько негативных отзывов. Разработчик принес свои извинения, а Daedalic подтвердила, что переключается с разработки на издательскую деятельность.
А это кому-то вообще нужно было?)
Не хотят разочаровавать пару своих фанатов) но а вдруг они hello games как с ноу мен скаем вылезут из болота и сделают нормальную игру?
Не получиться, тут нужно всю игру заново переделывать в отличии от ноумен ская
Ну да. Технически мб и починят игру и мб даже геймплей поменяют, нг сюжет переписывать не будут)
Главная ошибка - существование этой игры.
Ну да, буквально три-четыре негативных отзыва было, которые, видимо, и послужили причиной для нижеупомянутой статьи)))