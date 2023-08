The Lord of the Rings: Gollum получил новое крупное обновление исправляющее ошибки и многое другое ©

The Lord of the Rings: Gollum получил новое крупное обновление, исправляющее ошибки, блокирующие прогрессию и многое другое

Компания Daedalic Entertainment выпустила новый крупный патч для игры The Lord of the Rings: Gollum, который уже доступен для всех платформ. Игроки на ПК могут рассчитывать на изменение режима DLSS с "off" на "auto", что должно повысить производительность при игре без технологии апскейлинга, но с включенным RTX.

В остальном исправлены такие ошибки, как исчезновение маркеров квестов, невзаимодействия с объектами после перезапуска, блокировка прогресса, потеря фокуса мыши и т.д. Ознакомьтесь с полной версией примечаний к патчу здесь, чтобы узнать больше подробностей. В конце разработчик говорит:

Всем нашим игрокам спасибо за терпение. Мы искренне надеемся, что эти изменения помогут вам насладиться игрой The Lord of the Rings: Gollum.

Не упоминая о других предстоящих обновлениях и улучшениях, можно сказать, что это последний патч, который получит игра. The Lord of the Rings: Gollum вышла 25 мая для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК после задержки и получила несколько негативных отзывов. Разработчик принес свои извинения, а Daedalic подтвердила, что переключается с разработки на издательскую деятельность.