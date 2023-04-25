The Lord of the Rings: Gollum получила RTX-трейлер ©

NVIDIA и Daedalic Entertainment выпустили трейлер трассировки лучей для The Lord of the Rings: Gollum. По словам разработчиков, в игре будут отражения и тени с трассировкой лучей.

Кроме того, при запуске игра будет поддерживать NVIDIA DLSS 3 Frame Generation. Это, безусловно, хорошая новость, однако будем надеяться, что игра правильно оптимизирована для ПК. Другими словами, будем надеяться, что нам не придется использовать DLSS 3, чтобы преодолеть любые потенциальные проблемы с оптимизацией.

The Lord of the Rings: Gollum — это приключенческий боевик, который выйдет 25 мая. Игра отправит игроков в путешествие по Средиземью в роли Смеагола.