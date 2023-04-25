The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
6.7 128 оценок

The Lord of the Rings: Gollum получила RTX-трейлер

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monk70
Новости

NVIDIA и Daedalic Entertainment выпустили трейлер трассировки лучей для The Lord of the Rings: Gollum. По словам разработчиков, в игре будут отражения и тени с трассировкой лучей.

Кроме того, при запуске игра будет поддерживать NVIDIA DLSS 3 Frame Generation. Это, безусловно, хорошая новость, однако будем надеяться, что игра правильно оптимизирована для ПК. Другими словами, будем надеяться, что нам не придется использовать DLSS 3, чтобы преодолеть любые потенциальные проблемы с оптимизацией.

The Lord of the Rings: Gollum — это приключенческий боевик, который выйдет 25 мая. Игра отправит игроков в путешествие по Средиземью в роли Смеагола.

Трейлеры
-8
5
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
RfSS

И для этого убожества нужна 3060, серьезно?

8
Nick1906

3060 сама по себе убожество:

-4
KAMA33
1
Gualtieri

А где графика для 3060 в минимальных и 4070 в рекомендуемых ?

1
Solstice

Говорят в плане сюжета игра не плохая, а вот в плане геймплея и графики... ну такое себе.

0