The Lord of the Rings: Gollum - Precious Edition из-за ошибки на официальном сайте можно приобрести за 29 рублей

В данный момент из-за ошибки на официальном сайте имеется возможность приобрести максимальное издание The Lord of the Rings: Gollum в виде ключа для платформы Steam всего за 29 рублей. Скорее всего, это связано с ошибкой сайта.

Lord of the Rings: Gollum стала доступна 25 мая 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. В данный момент пользовательские оценки на платформе Steam "В основном отрицательные" - проект в данный имеет лишь 36% положительных отзывов на основе 283 оценок игроков, а средний суточный онлайн на этой платформе составляет 48 человек.