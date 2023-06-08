The Lord of the Rings: Gollum - Precious Edition из-за ошибки на официальном сайте можно приобрести за 29 рублей

В данный момент из-за ошибки на официальном сайте имеется возможность приобрести максимальное издание The Lord of the Rings: Gollum в виде ключа для платформы Steam всего за 29 рублей. Скорее всего, это связано с ошибкой сайта.
Lord of the Rings: Gollum стала доступна 25 мая 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. В данный момент пользовательские оценки на платформе Steam "В основном отрицательные" - проект в данный имеет лишь 36% положительных отзывов на основе 283 оценок игроков, а средний суточный онлайн на этой платформе составляет 48 человек.
Слишком дорого для такой игры...
Ключи уже закончились запоздалая новость, а там что можно было оплатить ру картами?
Попробуйте с телефона, из России можно оплатить с помощью Киви или Тинькофф. Сам оплатил через Тинькофф.
купи мне я тебе полтинник на карту скину ахахах, там реально ключи закончились
Попробуй выбрать стандартное издание!
Не, их просто разобрали уже. Или на сайте временно отключили продажу, пока не починят баг с ценной.
У меня тоже сначала писало, что ключи кончились, потом где-то минут через 20 попробовал еще раз с телефона и прошла покупка. Последний раз 7 минут назад человек отписался что у него получилось взять.
>Ключи распроданы
Если у кого вышло купить, то готов обменяться. Напишите в личку предложу что-то
игра же плохая, что все ринулись покупать...
Все очень просто. За 2499 плохая. За 29 - норм.
Фулпрайс за такое платить грех, но 99% скидка это 99% скидка
Истину глаголишь! 😂👌
шара все
Это только в рублях
Может ошибка не в цене, а игре?
Мне кажется, разработчики специально сделали такой шаг ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Автор, кнопку купить мозгов нажать не хватило?