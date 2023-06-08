The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
5 241 оценка

The Lord of the Rings: Gollum - Precious Edition из-за ошибки на официальном сайте можно приобрести за 29 рублей

OculusMortem
Новости

В данный момент из-за ошибки на официальном сайте имеется возможность приобрести максимальное издание The Lord of the Rings: Gollum в виде ключа для платформы Steam всего за 29 рублей. Скорее всего, это связано с ошибкой сайта.

Lord of the Rings: Gollum стала доступна 25 мая 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. В данный момент пользовательские оценки на платформе Steam "В основном отрицательные" - проект в данный имеет лишь 36% положительных отзывов на основе 283 оценок игроков, а средний суточный онлайн на этой платформе составляет 48 человек.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
WAMAI1

Слишком дорого для такой игры...

1
Kamishini1993

Ключи уже закончились запоздалая новость, а там что можно было оплатить ру картами?

0
OculusMortem

Попробуйте с телефона, из России можно оплатить с помощью Киви или Тинькофф. Сам оплатил через Тинькофф.

1
Kamishini1993 OculusMortem

купи мне я тебе полтинник на карту скину ахахах, там реально ключи закончились

-1
Omnia Smirnow Kamishini1993

Попробуй выбрать стандартное издание!

0
AlexFullBeast OculusMortem

Не, их просто разобрали уже. Или на сайте временно отключили продажу, пока не починят баг с ценной.

0
OculusMortem AlexFullBeast

У меня тоже сначала писало, что ключи кончились, потом где-то минут через 20 попробовал еще раз с телефона и прошла покупка. Последний раз 7 минут назад человек отписался что у него получилось взять.

2
Kostya Bashmakov

>Ключи распроданы

0
AlexFullBeast

Если у кого вышло купить, то готов обменяться. Напишите в личку предложу что-то

0
Мур Мур lamour

игра же плохая, что все ринулись покупать...

0
AlexFullBeast

Все очень просто. За 2499 плохая. За 29 - норм.

Фулпрайс за такое платить грех, но 99% скидка это 99% скидка

1
SHAYNARD AlexFullBeast

Истину глаголишь! 😂👌

0
vladimirasss

шара все

0
Artery Kaulitz

Это только в рублях

0
Big and Fat

Может ошибка не в цене, а игре?

0
Artery Kaulitz

Мне кажется, разработчики специально сделали такой шаг ( ͡° ͜ʖ ͡°)

0
WARWAR556

Автор, кнопку купить мозгов нажать не хватило?

-3