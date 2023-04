The Lord of the Rings: Gollum ушла на золото и выйдет 25 мая ©

Хорошие новости для всех поклонников Дж. Р. Р. Толкина. Работа над The Lord of the Rings: Gollum завершена — позитивную новость подтвердили разработчики в Twitter. Ж

The Lord of the Rings: Gollum была анонсирована в 2019 году, но с тех пор разработка пережила ряд проблем, из-за которых работа над приключением затянулась. Игра изначально должна была выйти в 2021 году.

В прошлом месяце студия подтвердила дату выхода, и The Lord of the Rings: Gollum на первых платформах (PS5, XSX|S, PS4, XOne, PC) дебютирует 25 мая. Теперь мы можем подтвердить, что за 43 дня до премьеры, работа над игрой завершена.