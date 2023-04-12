The Lord of the Rings: Gollum ушла на золото и выйдет 25 мая

Хорошие новости для всех поклонников Дж. Р. Р. Толкина. Работа над The Lord of the Rings: Gollum завершена — позитивную новость подтвердили разработчики в Twitter. Ж
The Lord of the Rings: Gollum была анонсирована в 2019 году, но с тех пор разработка пережила ряд проблем, из-за которых работа над приключением затянулась. Игра изначально должна была выйти в 2021 году.
В прошлом месяце студия подтвердила дату выхода, и The Lord of the Rings: Gollum на первых платформах (PS5, XSX|S, PS4, XOne, PC) дебютирует 25 мая. Теперь мы можем подтвердить, что за 43 дня до премьеры, работа над игрой завершена.
и будет 30 патчей первого дня. мне как пользователю пох. но ажиотаж на пг будет каждый день.
Пофиг на эту игру лучше бы Resident Evil 9 вышел.
надо оценивать то что есть. а так да. где-то там что-то есть лучше. и каждому свое лучше.
Когда пред. заказ?
"Ничему б... не учатся".
ну графоуний так себе, но заценить стоит
Да почему ГОЛУМ? Что больше нет не чего о чём сделать игру?
Не конечно интересно за голума историю сделать, но что там можно сделать хотя бы на 50(хотя бы) часов гемплея без фарма?