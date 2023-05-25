The Lord of the Rings: Gollum уже стала самой низкооцененной игрой 2023 года

The Lord of the Rings: Gollum стала игрой с худшим рейтингом 2023 года, согласно данным сайтов-агрегаторов рецензий Metacritic и OpenCritic. А первые оценки стали появляться чуть ранее.
После нескольких задержек издатели Nacon и Daedalic Entertainment выпустили игру сегодня для ПК, PlayStation и Xbox, а версия для Nintendo Switch должна появиться позже в этом году.
Рейтинг лучших игр 2023 года по версии Metacritic включает 296 игр, вышедших до сих пор в этом году.
Версия игры The Lord of the Rings для ПК: Gollum в настоящее время находится на 295 месте с рейтингом 43, на одно место отставая от Clive 'N' Wrench, у которой рейтинг 50.
Однако версия Голлума для PS5 получила еще меньше положительных отзывов, заняв последнее место в списке под номером 296 с рейтингом 38.
Другие версии игры не включены в рейтинг Maetacritic, который не учитывает игры с менее чем семью рецензиями критиков.
Gollum также занимает нижнюю строчку в списке OpenCritic среди игр, отвечающих требованиям, выпущенных в этом году, под номером 213 с оценкой 40.
Действие Gollum происходит параллельно событиям, описанным в "Братстве кольца", и представляет собой приключенческую игру в стиле фэнтези, в которой игроки отправляются на поиски своей "прелести".
Оригинальный сюжет игры переносит игроков в несколько регионов Средиземья, и в ней встречаются знакомые лица из книг Дж.Р.Р. Толкина.
В рецензии The Guardian Голлум назван "неинтересным и принципиально неполноценным стелс-экшеном, который не смог передать ничего интересного из произведений Толкина".
"Властелин колец: Gollum - это неполноценная игра... с возмутительно устаревшим дизайном уровней, неуклюжим управлением, острым недостатком полировки, грязной и невыразительной графикой и скучным сюжетом", - утверждает Push Square.
Походу даже для самых отбитых фанатов ВК эта игра станет тем ещё испытанием.)
Фанаты ВК и так страдают часто. То сериал от амазона, а теперь это
Теперь сомневаюсь смотреть ли стрим по ней, про графику и оптимизацию было давно понятно, тут еще и сюжет скучный(
И ведь хватило совести им это выпустить в релиз.
Ладно там графика и управление. Ладно... Но системные требования, которые требуют 40+ серию и скучный Голлум, который больше смотрится как второстепенный персонаж... Спасибо, как-то не надо. Лучше подожду продолжение Shadow of War
Такая же ересь, только графон не плохой.
Вообще не удивлён, как и 90% игроков.
варкрафт 3 рефандет все же не перевлюнула
я даже не собирался это покупать даже в ЭТО играть
Ничего от неё не ждал, да и её саму тоже. Сколько было игр по ВК, из них удалось не так уж много.
Процитирую великого насчет этой игры -
Почему голлум белый? Это возмутительно! Рассистская игра!
По ранним презентациям уже было понятно, что игра - пустышка. Решили на франшизе выехать, не прокатило.
Они слепые что ли. Видели же redfail. Тому кто нажал на кнопку и вывел это в финальный релиз, нужно менять работу