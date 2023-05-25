The Lord of the Rings: Gollum уже стала самой низкооцененной игрой 2023 года ©

The Lord of the Rings: Gollum стала игрой с худшим рейтингом 2023 года, согласно данным сайтов-агрегаторов рецензий Metacritic и OpenCritic. А первые оценки стали появляться чуть ранее.

После нескольких задержек издатели Nacon и Daedalic Entertainment выпустили игру сегодня для ПК, PlayStation и Xbox, а версия для Nintendo Switch должна появиться позже в этом году.

Рейтинг лучших игр 2023 года по версии Metacritic включает 296 игр, вышедших до сих пор в этом году.

Версия игры The Lord of the Rings для ПК: Gollum в настоящее время находится на 295 месте с рейтингом 43, на одно место отставая от Clive 'N' Wrench, у которой рейтинг 50.

Однако версия Голлума для PS5 получила еще меньше положительных отзывов, заняв последнее место в списке под номером 296 с рейтингом 38.

Другие версии игры не включены в рейтинг Maetacritic, который не учитывает игры с менее чем семью рецензиями критиков.

Gollum также занимает нижнюю строчку в списке OpenCritic среди игр, отвечающих требованиям, выпущенных в этом году, под номером 213 с оценкой 40.

Действие Gollum происходит параллельно событиям, описанным в "Братстве кольца", и представляет собой приключенческую игру в стиле фэнтези, в которой игроки отправляются на поиски своей "прелести".

Оригинальный сюжет игры переносит игроков в несколько регионов Средиземья, и в ней встречаются знакомые лица из книг Дж.Р.Р. Толкина.

В рецензии The Guardian Голлум назван "неинтересным и принципиально неполноценным стелс-экшеном, который не смог передать ничего интересного из произведений Толкина".

"Властелин колец: Gollum - это неполноценная игра... с возмутительно устаревшим дизайном уровней, неуклюжим управлением, острым недостатком полировки, грязной и невыразительной графикой и скучным сюжетом", - утверждает Push Square.