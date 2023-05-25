The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
6.2 151 оценка

The Lord of the Rings: Gollum уже стала самой низкооцененной игрой 2023 года

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butcher69
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The Lord of the Rings: Gollum стала игрой с худшим рейтингом 2023 года, согласно данным сайтов-агрегаторов рецензий Metacritic и OpenCritic. А первые оценки стали появляться чуть ранее.

После нескольких задержек издатели Nacon и Daedalic Entertainment выпустили игру сегодня для ПК, PlayStation и Xbox, а версия для Nintendo Switch должна появиться позже в этом году.

Рейтинг лучших игр 2023 года по версии Metacritic включает 296 игр, вышедших до сих пор в этом году.

Версия игры The Lord of the Rings для ПК: Gollum в настоящее время находится на 295 месте с рейтингом 43, на одно место отставая от Clive 'N' Wrench, у которой рейтинг 50.

Однако версия Голлума для PS5 получила еще меньше положительных отзывов, заняв последнее место в списке под номером 296 с рейтингом 38.

Другие версии игры не включены в рейтинг Maetacritic, который не учитывает игры с менее чем семью рецензиями критиков.

Gollum также занимает нижнюю строчку в списке OpenCritic среди игр, отвечающих требованиям, выпущенных в этом году, под номером 213 с оценкой 40.

Действие Gollum происходит параллельно событиям, описанным в "Братстве кольца", и представляет собой приключенческую игру в стиле фэнтези, в которой игроки отправляются на поиски своей "прелести".

Оригинальный сюжет игры переносит игроков в несколько регионов Средиземья, и в ней встречаются знакомые лица из книг Дж.Р.Р. Толкина.

В рецензии The Guardian Голлум назван "неинтересным и принципиально неполноценным стелс-экшеном, который не смог передать ничего интересного из произведений Толкина".

"Властелин колец: Gollum - это неполноценная игра... с возмутительно устаревшим дизайном уровней, неуклюжим управлением, острым недостатком полировки, грязной и невыразительной графикой и скучным сюжетом", - утверждает Push Square.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Shеpard

Походу даже для самых отбитых фанатов ВК эта игра станет тем ещё испытанием.)

6
luVol

Фанаты ВК и так страдают часто. То сериал от амазона, а теперь это

2
gam_rev

Теперь сомневаюсь смотреть ли стрим по ней, про графику и оптимизацию было давно понятно, тут еще и сюжет скучный(

0
wianewa

И ведь хватило совести им это выпустить в релиз.

1
Artery Kaulitz

Ладно там графика и управление. Ладно... Но системные требования, которые требуют 40+ серию и скучный Голлум, который больше смотрится как второстепенный персонаж... Спасибо, как-то не надо. Лучше подожду продолжение Shadow of War

1
sweetgirlx69

Такая же ересь, только графон не плохой.

0
Batchankoff

Вообще не удивлён, как и 90% игроков.

0
Solstice

варкрафт 3 рефандет все же не перевлюнула

0
IZENGREEN

я даже не собирался это покупать даже в ЭТО играть

0
Hevin

Ничего от неё не ждал, да и её саму тоже. Сколько было игр по ВК, из них удалось не так уж много.

0
Real Slim Shady

Процитирую великого насчет этой игры -

"Это что за Архипелаг Мордора, это что за Один день Голого Смеяголовича, это что за коричневый хит сезона, это что за Сауронская Миля, это что за Побег из Мордоршенка, это что за Мордоровский централ, ветер северный, этапом Сейзингарда зла немеряна, лежит на сердцее Гнилоуста, это что такое, это я вот, снова и снова в этой тюрьме вожусь."
0
ВернитеТрусы

Почему голлум белый? Это возмутительно! Рассистская игра!

0
Tank5553

По ранним презентациям уже было понятно, что игра - пустышка. Решили на франшизе выехать, не прокатило.

0
Alcoza1cer

Они слепые что ли. Видели же redfail. Тому кто нажал на кнопку и вывел это в финальный релиз, нужно менять работу

-2