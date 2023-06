У пользователей Steam отобрали Gollum, купленную за 29 рублей

8 июня на официальном сайте The Lord of the Rings: Gollum PC-версия игры для Steam вместо 2900 рублей временно стоила 29 рублей, позже ошибку исправили. Этим воспользовались некоторые пользователи и приобрели ключ новинки от Daedalic Entertainment.

Однако сегодня, 9 июня, активированные таким образом копии Gollum изъяли с аккаунтов. Такой шаг вызвал негодование среди пользователей — они начали оставлять негативные комментарии в обзорах.

На момент написания заметки у The Lord of the Rings: Gollum в Steam — 284 обзора, из которых 35% — положительные.