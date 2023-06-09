У пользователей Steam отобрали Gollum, купленную за 29 рублей

8 июня на официальном сайте The Lord of the Rings: Gollum PC-версия игры для Steam вместо 2900 рублей временно стоила 29 рублей, позже ошибку исправили. Этим воспользовались некоторые пользователи и приобрели ключ новинки от Daedalic Entertainment.
Однако сегодня, 9 июня, активированные таким образом копии Gollum изъяли с аккаунтов. Такой шаг вызвал негодование среди пользователей — они начали оставлять негативные комментарии в обзорах.
На момент написания заметки у The Lord of the Rings: Gollum в Steam — 284 обзора, из которых 35% — положительные.
И бесплатно не надо
Столько и должна стоит эта игра.
Что ж, вместо того чтобы хоть как то поднять онлайн и количество продаж, ребята решили остаться ни с чем. Видимо, их вполне устраивает пользовательская оценка и суточный онлайн в 50 игроков. =D
29 рублей самая справедливая цена для ТАКОЙ игры уровня 2003 года.
Вообще нормальные компании если ошибка с их стороны ничего не отбирают, люди же не ворованные ключи покупали а официальные, покупатели имеют полное право ругаться.
Прелесть должна достаться только Голлуму и никому больше.))
Где ты эту прелесть нашёл?
Уберегли от прохождения этого недоразумения..
они же сами сознательно покупали игру за 29 рублей
А разрабы сознательно уберегли пользователей которые сбились с пути купив эту отшибку
интересно, а если ты уже запустил игру, а её забрали? выкинет или будет игра, пока не пройдешь? ну пока баг не навернет)
лол
Я так и подумал, было ожидаемо. Поэтому не стал даже пытаться. У меня на акке и так сомнительные действия есть, ещё по балде дадут плюсом, а не только игру отберут ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Да ладно? Неужели опять был легендарный сбой, когда цены в баксах перевели без конвертации в региональные валюты?
ЕМНИП, собственно в Стиме могу вспомнить только 2 подобных момента: с Вэлиантом от Убейсофта и оригинальным Дарк Соусом. Оба раза тогда оказался в пролете Т_Т. Но насколько я знаю, счастливчиков не раскулачивали.
а обзоры то не запретишь у полученных:XD :XD :XD
зачем отбирать? лучшая игра года)
Опять собиратели мусора высказывают недовольство.
Тоже об этом подумал. Сначала "этот кал и даром не нужон!", а потом "ой игру отобрали которую я урвал за 29р! Негодяи! Фу! И игра хрень! Такая даже даром не нужна!"
Лицемерно и тупо. Но издатель реально мог бы оставить эти ключи купившим, онлайн поднять с продажами было бы получше. Но скорее всего всё дело в том, что покупали "русские" ключи. 😄
Бедняжки, не дали нахалявиться.
сначала ныли, что кал. но за 29р уже не кал))))))))) всё с вами понятно. какашку у ребенка отняли, он плакать начал.
какой же стыд
Лол, очевидно что был баг и большая вероятность того, что отозвут ключ. Бежать оставлять отзывы, что "ухх с**и отозвали ключ купленный на оф. сайте по багу, как могли!!!" - смешно, клоуны конечно. Им же возврат денег сделают, так что такое.
нужно понять чувства покупателей. они-то никого не обманывали.
даже в пятерочке отдают по цене на полке. для солидного издателя должно быть стыдно повестись из-за собственной ошибки. даже если скидка 99% оказалась.
Слушай, я и сам хотел купить, но я прекрасно понимал, что это баг. Это любому было понятно, не бывает 99% скидок еще и на выходе игры и какой бы плохой игрой не была.
Бежать из-за этой ситуации оставлять отзывы "ой плохие отобрали, я купил из-за баг цены, а они отобрали!!" - это смешно.
Видимо вы незнакомы с условиями публичной оферты, под которой понимается продажа товара именно по ценнику, так что претензии людей, которых вы именовали "клоунами" вполне обоснованы. Это равносильно тому, если вы купите товар на распродаже по скидке в 75%, а с вашей карты неожиданно будет снята вся сумма. Себя в таком случае, тоже будете именовать амбассадором шапито? Так что в рамках бесплатного юридического ликбеза, предлагаю удалить ваш низкоинтеллектуальный комментарий и принести извинения людям которых вы оскорбили, дабы будучи посрамленным, впредь семь раз думать, прежде чем высказывать мнение, стоимость которого ниже нуля.
Ох уж эти умники с публичными офертами. Забывают, что публичная оферта обычно составляется продавцом и включает такие пункты, как "продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара"
Нет не равносильно лол. Потому что одно есть скидка, а другое есть - баг с ценной.
Низкоинтеллектуальный ты наш. Сравниваешь баг и скидку. Сверхразум я смотрю.
Еще добавлю, если продавец не может так делать, как ты утверждаешь по условиям публичной оферты, то как Valve отбирали купленные GTA V по 5 руб? Как EGS отбирал Detroit взятый бесплатно, но при этом оформленный как покупка за 0 руб с чеком. Как?)
Таких багов было не один и ни два и ни один из издателей потом ключи не забирал. Ни Майкрософт, ни сони, ни даже юбисофт с еа.