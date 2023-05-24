В сеть слили полное прохождение The Lord of the Rings Gollum ©

За несколько дней до официального выхода The Lord of the Rings Gollum стала жертвой утечки, благодаря которой прохождение всей игры, созданной Daedalic Entertainment, было опубликовано в сети.

Игровые кадры, залитые на YouTube (ролик уже удалён) показывают, что полная игра была завершена всего за 10 часов, но именно разработчики Daedalic уточнили, что полное и спокойное прохождение займет примерно вдвое больше времени.

Версия игры работала на ПК, оснащенном процессором Intel Core i7-7700k с тактовой частотой 4,20 ГГц, 32 ГБ ОЗУ и графическим процессором серии RTX 30. На консолях мы знаем, что The Lord of the Rings Gollum будут иметь режим качества и производительности.