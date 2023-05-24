The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
6.7 138 оценок

В сеть слили полное прохождение The Lord of the Rings Gollum

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monk70
Новости

За несколько дней до официального выхода The Lord of the Rings Gollum стала жертвой утечки, благодаря которой прохождение всей игры, созданной Daedalic Entertainment, было опубликовано в сети.

Игровые кадры, залитые на YouTube (ролик уже удалён) показывают, что полная игра была завершена всего за 10 часов, но именно разработчики Daedalic уточнили, что полное и спокойное прохождение займет примерно вдвое больше времени.

Версия игры работала на ПК, оснащенном процессором Intel Core i7-7700k с тактовой частотой 4,20 ГГц, 32 ГБ ОЗУ и графическим процессором серии RTX 30. На консолях мы знаем, что The Lord of the Rings Gollum будут иметь режим качества и производительности.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Balbesu

Игра займёт лишь несколько минут вашего времени, потому что ваша видеокарта превратится в ракетный двигатель и выведет пк на орбиту в режиме качества и производительности.

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gliga142

50 евро за такое - это каким извращенцем надо быть )))

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