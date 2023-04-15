The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
6.9 124 оценки

В The Lord of the Rings: Gollum можно будет услышать эльфийскую озвучку, но за отдельную плату

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butcher69
Новости

The Lord of the Rings Gollum от Daedelic Entertainment вызвала много разногласий после презентации в 2019 году, и, вероятно, не помогло то, что разработчик объявил о взимании дополнительной платы с тех, кто хочет услышать, как эльфы говорят на подлинном эльфийском языке.

The Lord of the Rings: Gollum, для непосвященных, прокладывает необычный путь через Средиземье, отправляя своего неопрятного героя в приключение до "Властелина колец", сочетающее "тонкий тактический стелс" и "стремительный паркур-экшен".

Возможно, немного странно, но, учитывая, что Daedelic хочет привлечь на свою сторону поклонников "Властелина колец", разработчик объявил, что те, кто хочет испытать приключение с более аутентичной озвучкой эльфов "на эльфийском языке синдарин" - дополнение, которое разработчик предназначает для "преданных фанатов, которые хотят еще больше погрузиться в мир Толкина" - должны будут выложить дополнительные деньги за Gollum's Precious Edition, которая обойдется в 2900 рублей.

И если про состав этого специального издания мы уже слышали, то чуть позже стало известно, что включенные в него части DLC можно будет приобрести по отдельности, но пока неясно сколько они будут стоить. Особенно интересна цена на DLC с озвучкой.

С другой стороны, эльфийский язык или нет, но The Lord of the Rings: Gollum может стать приятной игрой для поклонников "Властелина колец", когда игра выйдет для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 25 мая. Многие журналисты ругали игру за устаревший геймплей, но хвалили за сюжетную составляющую и преданность лору вселенной.

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Комментарии: 7
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Случайный Игрок

Далее:

субтитры за отдельную плату,

вкладка "настройка графики" за отдельную плату,

кнопка "начать игру" за отдельную плату....

10
awareness of greatness

Бери выше, движок и сценарий за отдельную плату, это напомнило мне

Спойлер
0
tvorog8088

Попробуем, эльфийский язык только совсем уж задротам может быть интересен, пусть платят если у них в одном месте жжётся.

2
TFE

точно так же можно обзывать людей, которые хоть что-то покупают ибо в одном месте жжётся

0
Goodvini
Gollum может стать приятной игрой для поклонников "Властелина колец"

По мне эта игра кроме раздражения от этого бесящего недоразумения ни каких чувств больше не вызывает ))

1
AndruhaGruz
0
Limgrave

Поскорее бы вышла

-1