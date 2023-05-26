"Я не верю, что это реально": Пользователи нашли новый повод для шуток над The Lord Of The Rings: Gollum ©

The Lord Of The Rings: Gollum уже стала самой низкооцененной игрой 2023 года, в основном из-за неинтересного сюжета, плохого дизайна уровней, неуклюжего управления, а также множества ошибок и глюков. Но пользователи уже нашли новый повод для шуток над игрой и это сам Голлум. Точнее очевидный даунгрейд.

Возможно, вы заметили в Твиттере два изображения из The Lord Of The Rings: Gollum. Первое - это рекламное изображение, которое было выпущено до запуска игры, а второе - реальный игровой скриншот. Оба снимка кардинально отличаются друг от друга.

Пользователь Твиттера Леди Эмили написала: "Абсолютно одержима этим скриншотом из игры про Голлума. Просто не могу перестать думать о нем". За ним следует внутриигровое изображение, на котором изображен довольно странно выглядящий Голлум. Многие ответившие нашли изображение уморительным, в то время как некоторые просто не могли поверить, что это действительно внутриигровой скриншот.

Один из ответов гласит: "Не может быть, чтобы это было на самом деле. Я вообще не заглядывал в эту игру и отказываюсь верить, что это реально", в то время как другой указывает на ужасное использование шрифта Calibri в изображении.

Другие пользователи Twitter, такие как Lumpy, также отметили очевидную разницу между маркетинговыми изображениями и полным релизом.

Эта игра про Голлума никогда не была великой, но, черт возьми, если это не самое смешное "альфа-кадры против финального релиза" со времен, возможно, первой Watch Dogs.

Если вам интересно, то вот как демонстрировали подобные сцены во время рекламной кампании: