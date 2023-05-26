"Я не верю, что это реально": Пользователи нашли новый повод для шуток над The Lord Of The Rings: Gollum

The Lord Of The Rings: Gollum уже стала самой низкооцененной игрой 2023 года, в основном из-за неинтересного сюжета, плохого дизайна уровней, неуклюжего управления, а также множества ошибок и глюков. Но пользователи уже нашли новый повод для шуток над игрой и это сам Голлум. Точнее очевидный даунгрейд.
Возможно, вы заметили в Твиттере два изображения из The Lord Of The Rings: Gollum. Первое - это рекламное изображение, которое было выпущено до запуска игры, а второе - реальный игровой скриншот. Оба снимка кардинально отличаются друг от друга.
Пользователь Твиттера Леди Эмили написала: "Абсолютно одержима этим скриншотом из игры про Голлума. Просто не могу перестать думать о нем". За ним следует внутриигровое изображение, на котором изображен довольно странно выглядящий Голлум. Многие ответившие нашли изображение уморительным, в то время как некоторые просто не могли поверить, что это действительно внутриигровой скриншот.
Один из ответов гласит: "Не может быть, чтобы это было на самом деле. Я вообще не заглядывал в эту игру и отказываюсь верить, что это реально", в то время как другой указывает на ужасное использование шрифта Calibri в изображении.
Другие пользователи Twitter, такие как Lumpy, также отметили очевидную разницу между маркетинговыми изображениями и полным релизом.
Эта игра про Голлума никогда не была великой, но, черт возьми, если это не самое смешное "альфа-кадры против финального релиза" со времен, возможно, первой Watch Dogs.
Если вам интересно, то вот как демонстрировали подобные сцены во время рекламной кампании:
Когда посмотрел системные требования игры и её стоимость)))
Когда посмотрел системные требования игры и запустил её
В голос с этой пикчи :D
Когда посмотрел на свой системник, из которого пошёл дым.
Когда посмотрел на температуру видеокарты после запуска игры
Зато РТХ, и ДЛСС 3...
p.s.
GTX 1050 идет 21 FFPC
Gtx 1060 25
У меня был примерно такой же вид когда я увидел графу и геймплей.
Ещё и требования
такая же хрень со сталкером (venom 2) была
Так хочется сейчас пошутить про внешний вид Голума, но не могу. Ибо правила сайта не позволяют. Но шутка была бы просто отвалом башки. Ну да ладно. Воздержусь)))
Качнул с торрента, в принципе разок пройти можно, не самый отстой.
я думал Tlou порт худшая в оптимизации, как же я ошибался, голум 2005 года графики лагает похлеще на FHD и без лучей)