The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
5.6 184 оценки

"Я не верю, что это реально": Пользователи нашли новый повод для шуток над The Lord Of The Rings: Gollum

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butcher69
Новости

The Lord Of The Rings: Gollum уже стала самой низкооцененной игрой 2023 года, в основном из-за неинтересного сюжета, плохого дизайна уровней, неуклюжего управления, а также множества ошибок и глюков. Но пользователи уже нашли новый повод для шуток над игрой и это сам Голлум. Точнее очевидный даунгрейд.

Возможно, вы заметили в Твиттере два изображения из The Lord Of The Rings: Gollum. Первое - это рекламное изображение, которое было выпущено до запуска игры, а второе - реальный игровой скриншот. Оба снимка кардинально отличаются друг от друга.

Пользователь Твиттера Леди Эмили написала: "Абсолютно одержима этим скриншотом из игры про Голлума. Просто не могу перестать думать о нем". За ним следует внутриигровое изображение, на котором изображен довольно странно выглядящий Голлум. Многие ответившие нашли изображение уморительным, в то время как некоторые просто не могли поверить, что это действительно внутриигровой скриншот.

Один из ответов гласит: "Не может быть, чтобы это было на самом деле. Я вообще не заглядывал в эту игру и отказываюсь верить, что это реально", в то время как другой указывает на ужасное использование шрифта Calibri в изображении.

Другие пользователи Twitter, такие как Lumpy, также отметили очевидную разницу между маркетинговыми изображениями и полным релизом.

Эта игра про Голлума никогда не была великой, но, черт возьми, если это не самое смешное "альфа-кадры против финального релиза" со времен, возможно, первой Watch Dogs.

Если вам интересно, то вот как демонстрировали подобные сцены во время рекламной кампании:

Скриншоты
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Комментарии: 17
Ваш комментарий
butcher69
15
Turlion

Когда посмотрел системные требования игры и её стоимость)))

16
butcher69 Turlion

Когда посмотрел системные требования игры и запустил её

5
4efy

В голос с этой пикчи :D

3
Shеpard butcher69

Когда посмотрел на свой системник, из которого пошёл дым.

1
Talendor3

Когда посмотрел на температуру видеокарты после запуска игры

0
Богдан Мастдаев
12
TAPAKAH222
2
natrogrii

Зато РТХ, и ДЛСС 3...

p.s.

2
Gector17792020

GTX 1050 идет 21 FFPC

2
jax baron

Gtx 1060 25

1
0ncnjqybr

У меня был примерно такой же вид когда я увидел графу и геймплей.

1
Adalat

Ещё и требования

0
Trevor

такая же хрень со сталкером (venom 2) была

1
DeathCold

Так хочется сейчас пошутить про внешний вид Голума, но не могу. Ибо правила сайта не позволяют. Но шутка была бы просто отвалом башки. Ну да ладно. Воздержусь)))

1
tvorog8088

Качнул с торрента, в принципе разок пройти можно, не самый отстой.

1
ValSpain

я думал Tlou порт худшая в оптимизации, как же я ошибался, голум 2005 года графики лагает похлеще на FHD и без лучей)

0