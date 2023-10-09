Журналисты рассказали о внутренних проблемах во время разработки The Lord of the Rings: Gollum ©

Расследование, посвященное разработке коммерческого и критического провала игры The Lord of the Rings: Gollum выявило ряд проблем, с которыми столкнулась компания-разработчик Daedalic Entertainment.

Gollum был выпущен в довольно плачевном состоянии в мае этого года и подвергся резкой критике за отсутствие полировки и технические проблемы. В заявлении, приписываемом Daedalic Entertainment и опубликованном в социальных сетях через день после релиза, содержались извинения за качество игры и заверения в том, что студия будет улучшать игру с помощью патчей.

Отчет немецкого издания Game Two был подготовлен после опроса 32 бывших и нынешних сотрудников Daedalic, а также получения заявлений от самой компании о разработке Gollum.

Сотрудники, беседовавшие с Game Two, рассказали о ряде проблем, возникших в процессе разработки, которые были связаны с тем, что Daedalic начинала как разработчик point-and-click и усугублялись финансированием, чрезмерными амбициями и неприятным отношением со стороны руководства.

Большинство сотрудников Daedalic имели опыт работы с приключенческими играми в жанре point-and-click, а не с 3D-экшенами с амбициями ААА, и студия не могла нанять специалистов с опытом. Бюджет разработки Gollum составил 15 млн. евро, что гораздо меньше, чем бюджет игр класса ААА.

По имеющимся сведениям, от сотрудников требовали, чтобы они работали с кранчами, что, по словам сотрудников, было частью культуры компании с первых дней ее существования, не оплачивая дополнительные часы работы. По мнению сотрудников, давление оказывалось и на младший персонал и стажеров, поскольку они могли использоваться в качестве дешевой рабочей силы и не могли "оценить уровень стресса как критический или необычный".

Особой критике со стороны сотрудников подвергались основатель и генеральный директор компании Карстен Фихтельманн и главный операционный директор Стефан Хармс, которые якобы создавали атмосферу давления и стресса. Сотрудники сообщали о случаях, когда Фихтельманн кричал на сотрудников, и вспоминали, что коллеги "говорили только шепотом", опасаясь, что их могут подслушать. Компания Daedalic опровергла эти утверждения в интервью Game Two и заявила, что внутри компании царит "дружеская рабочая атмосфера".

В то время как маркетинг игры преподносил ее как ААА внутри компании сотрудники работали над "минимизацией ущерба ", чтобы подготовить игру к релизу. Масштабы игры раздулись, и не хватало ни людей, ни времени, чтобы должным образом реализовать многие системы.

Фактор времени также сыграл свою роль, поскольку лицензия на "Властелин колец" была ограничена по времени.

По словам представителей студии, письмо, опубликованное на аккаунтах Daedalic после выхода игры, было написано нынешним владельцем студии Nacon и обнародовано без предварительного согласования. Два анонимных источника утверждали, что письмо было написано с помощью ИИ-модели ChatGPT.

Сотрудники рассказывали о том, что после выхода Gollum руководство компании почувствовало себя "в подвешенном состоянии". Всего через месяц из Daedalic были уволены 25 сотрудников, а сама компания заявила, что собирается отказаться от разработки игр и сосредоточиться на издании и распространении. Вторая игра по "Властелину колец" под кодовым названием It's Magic имела прототип и внутренний концепт-трейлер, но в итоге была отменена.