16-летняя The Lord of the Rings Online приглашает вас разграбить дом Короля-чародея в честь годовщины игры

The Lord of the Rings Online празднует в этом году свое 16-летие, выпустив на прошлой неделе обновление 35.1, которое добавило новый крутой рейд, а также множество обновлений и подарков для игроков. Хотя игроки давно разграбили цитадель короля-чародея в Ангмаре и свергли обитающих там призраков, выяснилось, что, как и любому другому злу в Средиземье, им, вероятно, следовало просто пойти и сбросить все в вулкан для пущей убедительности. Гватреност, цитадель короля-чародея - это новый рейд для игроков 140 уровня в переосмысленном Карн Думе! Этот рейд будет доступен на уровнях 1 и 2 в ближайшем будущем. Некогда резиденция короля-чародея Ангмара, страшная цитадель Гватреност отбрасывает длинную тень на город Карн Дум. Полностью заброшенная после свержения правителя Ангмара, остатки Железной Короны вышли из тени, стремясь овладеть потерянным артефактом Короля-чвродея и вернуть себе власть над королевством. Обновление, посвященное 16-летию игры, также добавляет новые опции кастомизации, играющих за людей, значительно расширяя возможности внешнего вида ваших персонажей. Теперь есть больше общих вариантов для разных полов, а некоторые текстуры получили обновления, улучшающие их внешний вид. Также доступен больший диапазон пропорций тела. Разработчики, отмечают при этом, что им предстоит еще много работы для более широкого разнообразия вариантов, и в будущем они сделают еще больше. Lord of the Rings Online - это, конечно, более старая MMO, но она все еще очень сильна. Разработчики Standing Stone Games представили богатый список обновлений и дополнений, которые появятся в этом году. Наряду с обновлениями классов, ремесел и игры за монстров, они также проводят внутриигровые мероприятия, такие как фестивали и поиски сокровищ. Позже в этом году выйдут новые приключения, более высокий уровень, новый класс, новые инстансы и новый рейд - и все это наряду с расширением и без того интересного сюжета игры. Полная информация об обновлении 35.1 доступна здесь.