Amazon не отказалась от игры по "Властелину колец" после отмены MMO

Несмотря на сообщения о закрытии MMO по мотивам «Властелина колец», Amazon Games по-прежнему намерена выпустить новую игру во вселенной Дж. Р. Р. Толкина. Об этом рассказал генеральный менеджер игрового подразделения компании Джефф Гаттис в беседе с журналистами на Summer Game Fest 2026.

По словам Гаттиса, Amazon не отказалась от франшизы и сейчас рассматривает сразу несколько концепций будущего проекта. Компания пока не определилась с жанром и масштабом игры, оценивая различные идеи и пытаясь понять, какой формат лучше всего подойдет как поклонникам Средиземья, так и более широкой аудитории.

При этом руководитель подчеркнул, что будущая игра не связана с недавно анонсированной RPG по Средиземью от студии Warhorse, известной по серии Kingdom Come: Deliverance. Речь идет о полностью отдельном проекте, который создается внутри Amazon Games.

Гаттис отметил, что в последние годы компания сосредоточилась на работе с известными франшизами. В портфеле Amazon уже находятся игровые проекты по Tomb Raider, James Bond и «Властелину колец». По его словам, компания не стремится создавать новые собственные вселенные, предпочитая инвестировать в узнаваемые бренды с большой аудиторией.

Также глава Amazon Games признал, что выход на рынок AAA-игр оказался значительно сложнее, чем ожидалось. После проблем с New World, сокращений внутри игрового подразделения и ухода ряда руководителей компания пересмотрела свою стратегию. Теперь Amazon хочет выпускать только те проекты, которые органично вписываются в экосистему компании и способны привлечь массовую аудиторию.

Первой проверкой новой стратегии станет возрождение франшизы Tomb Raider. В феврале 2027 года ожидается релиз ремейка Tomb Raider: Legacy of Atlantis, после которого последует совершенно новая часть серии под названием Tomb Raider: Catalyst.

Что касается игры по «Властелину колец», то конкретных подробностей пока нет. Однако Amazon дала понять, что не собирается отказываться от одной из самых популярных фэнтезийных вселенных в мире и продолжает искать для нее подходящий игровой формат.