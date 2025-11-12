Авторы The Lord of the Rings Online обьявили месяц бонусов

В течении всего ноября в The Lord of the Rings Online будет действовать особая система бонусов, в котором игроки смогут получать больше опыта. Бонусы будут активироваться постепенно и закончат свою работу 1 декабря.

С сегодняшнего дня действует бонус +25% к получению знаков отличия.

С 13 ноября будут действовать бонусы +10% к опыту добродетелей и +25% к ремесленному опыту.

20 ноября активируется бонус +10% к углям и блестящим частичкам из лутбоксов.

Наконец, 26 ноября активируется бонус +25% к опыту.

Кроме того, разработчики объявили об успешной установке обновления 45.8, которое добавило поддержку четвёртого сезона наградной шкалы для монстров. Этот сезон продлится до 1 января 2026 года.