Авторы The Lord of the Rings Online обьявили месяц бонусов

В течении всего ноября в The Lord of the Rings Online будет действовать особая система бонусов, в котором игроки смогут получать больше опыта. Бонусы будут активироваться постепенно и закончат свою работу 1 декабря.
- С сегодняшнего дня действует бонус +25% к получению знаков отличия.
- С 13 ноября будут действовать бонусы +10% к опыту добродетелей и +25% к ремесленному опыту.
- 20 ноября активируется бонус +10% к углям и блестящим частичкам из лутбоксов.
- Наконец, 26 ноября активируется бонус +25% к опыту.
Кроме того, разработчики объявили об успешной установке обновления 45.8, которое добавило поддержку четвёртого сезона наградной шкалы для монстров. Этот сезон продлится до 1 января 2026 года.